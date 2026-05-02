नीतीश कुमार के नए आवास 7 सर्कुलर रोड पर एनडीए नेताओं की हलचल, मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा सांसद नीतीश कुमार शनिवार को विधिवत 1 अणे मार्ग स्थित सीएम आवास छोड़कर 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट हो गए। अब वे अपने बेटे निशांत कुमार के साथ नए आवास में ही रहेंगे। नए पते 7 सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार से मिलने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे। जबकि डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी पहले से वहां मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई। इससे पहले सुबह नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे, जहां वे करीब 10 मिनट तक रुके थे।