सद्भाव यात्रा से निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की तैयारी, नीतीश कुमार के बेटे की यात्रा पर सबकी नजर

डिप्टी सीएम का पद ठुकराने के बाद निशांत कुमार 3 मई से ग्रासरूट स्तर पर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करेंगे। निशांत कुमार को जानने वाले बताते हैं कि वे राजनीति में पैराशूट एंट्री के बजाय संगठन के भीतर से आगे बढ़ना चाहते हैं। यही कारण है कि वे पहले संगठन में काम करने और फिर सरकार में भूमिका निभाने की इच्छा रखते हैं। जानकारी के अनुसार, निशांत कुमार पहले पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर व्यवहारिक राजनीति की बारीकियां सीखना चाहते हैं। पार्टी में किसी भी पद से पहले वे जमीनी स्तर पर अनुभव जुटाने पर जोर दे रहे हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार, संबंधित जिलों के सांसद, विधायक, विधानपार्षद तथा जिला से लेकर पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।