नीतीश कुमार ने 20 साल बाद छोड़ा सीएम आवास, अब बनेंगे लालू यादव के पड़ोसी; 7 सर्कुलर रोड होंगे शिफ्ट

नीतीश कुमार ने 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले के निर्माण और तैयारी की व्यक्तिगत रूप से देखरेख की। इस आवास की कई विशेषताएं इसे सबसे अलग बनाती हैं। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया यह बंगला, किसी बड़े भूकंप के झटकों को सहने में पूरी तरह सक्षम है। इसके शानदार इंटीरियर में छह VIP बेडरूम, दो विशाल ड्राइंग रूम और एक भव्य मीटिंग हॉल शामिल हैं। बंगले के लॉन की सुंदरता बढ़ाने के लिए, कोलकाता से विशेष घास मंगवाकर लगाई गई है, परिसर के ठीक बीच में एक छोटा सा तालाब भी है। इसके अलावा, बंगले में नेताओं, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों से मिलने के लिए विशेष रूप से वेटिंग हॉल और मीटिंग रूम बनाए गए हैं।