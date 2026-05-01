पटना साइंस कॉलेज का एमबीबीएस परीक्षा लेने से इंकार, जानिए कॉलेज ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

आईजीआईएमएस की एमबीबीएस परीक्षा में कदाचार की घटना के बीच पटना साइंस कॉलेज ने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। पटना साइंस कॉलेज में 28 अप्रैल से थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस पार्ट-II परीक्षा 2025 आयोजित की जा रही है। गुरुवार को परीक्षा के दौरान नकल को लेकर हुए हंगामे के बाद कॉलेज के प्राचार्य ने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट कर दिया कि अब आगे से एमबीबीएस की परीक्षा कॉलेज में कराना संभव नहीं होगा। कॉलेज प्रशासन के इस फैसले नेआर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की परेशानी बढ़ा दी है।