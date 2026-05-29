गयाजी में 10वीं की छात्रा के घर देर रात पहुंचा शिक्षक, ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में रंगेहाथ पकड़ा

ग्रामीणों के मुताबिक, आरोपी टीचर और नाबालिग छात्रा के बीच करीब चार महीने से कथित तौर पर प्रेम-प्रसंग चल रहा था। टीचर अक्सर छात्रा के घर आता-जाता रहता था, जिससे गांव वालों को उनके रिश्ते को लेकर पहले से ही शक था। गांव वाले लगातार दोनों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। गुरुवार रात को जैसे ही टीचर को छात्रा के घर में घुसते देखा गया, गांव वाले अंदर घुस गए और दोनों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद, गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने टीचर को बंधक बना कर हंगामा शुरू कर दिया।