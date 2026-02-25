25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

पटना

राजस्थान में बिकी बिहार की बेटी! 2 लाख में खरीदी गई नाबालिग दुल्हन और फिर… पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू

Bihar News: कैमूर की एक नाबालिग को 2 लाख रुपये में राजस्थान के चुरू में बेचकर जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी सुभाष भामू को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया है

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 25, 2026

bihar news

यह एक सांकेतिक तस्वीर है (फोटो- AI)

Bihar News:बिहार की एक मासूम लड़की की इज्जत और भविष्य का सौदा सिर्फ 2 लाख रुपये में कर दिया गया। उसे नौकरी का लालच देकर राजस्थान ले जाया गया, जहां उसे एक अधेड़ उम्र के आदमी को 'दुल्हन' के तौर पर बेच दिया गया। उसके परिवार की शिकायत के बाद, कैमूर पुलिस ने एक ऑपरेशन किया और पीड़िता को राजस्थान के चूरू से बचाया, साथ ही उसे खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।

नौकरी का लालच देकर फंसाया

यह पूरी घटना कैमूर जिले के चैनपुर थाना इलाके में हुई। खबरों के मुताबिक, राजस्थान के सीकर का रहने वाला महेश कुमार गांव की एक नाबालिग लड़की को अच्छी नौकरी का लालच देकर बहला-फुसलाकर 27 दिसंबर, 2025 को राजस्थान ले गया। लेकिन, वहां पहुंचते ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। कुछ दिनों बाद, उसने लड़की के परिवार से संपर्क तोड़ दिया और चुरू जिले के खारियाबाद के रहने वाले सुभाष भामू से संपर्क किया। महेश ने नाबालिग लड़की को 2 लाख रुपये में बेच दिया और सुभाष ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली।

राजस्थान से बरामद हुए लड़की

जब लड़की कई दिनों तक वापस नहीं आई और परिवार को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो वो पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला के पास पहुंचे और उन्हें सारी जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, SP ने तुरंत SDPO मनोरंजन भारती के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई। टीम में चैनपुर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद, सब-इंस्पेक्टर चंदन कुमार और एक महिला पुलिस ऑफिसर शामिल थीं।

पुलिस की एक टीम राजस्थान भेजी गई। टेक्निकल सर्विलांस और लोकल पुलिस की मदद से टीम ने चूरू जिले के खारियाबाद इलाके में रेड मारी। नाबालिग को बरामद कर लिया गया और आरोपी सुभाष भामू को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर जबरन शादी और ट्रैफिकिंग का आरोप है।

लड़की का मेडिकल टेस्ट हुआ

लड़की को कैमूर लाया गया और सदर हॉस्पिटल में उसका मेडिकल टेस्ट हुआ। कोर्ट में उसका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और मामले की डिटेल में जांच चल रही है। SDPO ने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाल विवाह और दूसरी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना के पीछे कोई संगठित गैंग तो नहीं है।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली घटना नहीं है। कैमूर जिला लंबे समय से राजस्थान के ह्यूमन ट्रैफिकर्स के निशाने पर रहा है। पुलिस ने खुलासा किया कि यहां एक गैंग एक्टिव है, जो गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर राजस्थान ले जाकर 2 से 3 लाख रुपये में बेच देता है। कई मामलों में शादी के बाद गैंग के सदस्य दूल्हे को लूटकर लड़की को लेकर भाग जाते हैं।

SDPO ने इस सफल ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आएं जो उन्हें नौकरी का लालच दे या कहीं बाहर ले जाने की बात करे।

