राजस्थान में बिकी बिहार की बेटी! 2 लाख में खरीदी गई नाबालिग दुल्हन और फिर… पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू

यह पूरी घटना कैमूर जिले के चैनपुर थाना इलाके में हुई। खबरों के मुताबिक, राजस्थान के सीकर का रहने वाला महेश कुमार गांव की एक नाबालिग लड़की को अच्छी नौकरी का लालच देकर बहला-फुसलाकर 27 दिसंबर, 2025 को राजस्थान ले गया। लेकिन, वहां पहुंचते ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। कुछ दिनों बाद, उसने लड़की के परिवार से संपर्क तोड़ दिया और चुरू जिले के खारियाबाद के रहने वाले सुभाष भामू से संपर्क किया। महेश ने नाबालिग लड़की को 2 लाख रुपये में बेच दिया और सुभाष ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली।