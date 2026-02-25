लाइव शो बना रणक्षेत्र! छपरा में लगी थी गोली, गोरखपुर में ‘चप्पल कांड’; आखिर क्यों विवादों में रहती हैं भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय?

दरअसल, सोशल मीडिया पर निशा उपाध्याय का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वे एंकर को चप्पल लेकर मारने के लिए दौड़ते दिखी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो बार बार एंकर के द्वारा सिंगर का 'रेट' जैसे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी पर वो नाराज दिख रही थी। उनको ऐसा करते देख उनके साथ मौजूद टीम के लोग लाइव कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हो इसको देखते हुए बीच बचाव कर मामले को शांत करते दिखते हैं। जबकि एंकर वीडियो में अपना बचाव करते दिखता है। यह घटना 21 फरवरी की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद निशा उपाध्याय ने 24 फरवरी को इस मामले में एंकर मुकेश के खिलाफ एफआईआर कराया है।