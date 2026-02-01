Video: ब्राह्मणवादी विवाद के बाद सदन में रणवीर सेना’, संदीप सौरव के बयान पर बिहार में बवाल

बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यूजीसी (UGC) गाइडलाइन लागू करने की मांग पर शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर पहुंच गया है। भाकपा माले विधायक संदीप सौरव के द्वारा सदन में विरोधियों को "ब्राह्मणवादी" कहे जाने पर तीखी नोकझोंक हुई थी। इस नोक झोंक के बाद भाकपा माले विधायक संदीप सौरव का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेज से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाकपा माले विधायक संदीप सौरव कह रहे हैं कि पूरा रणवीर सेना सदन में बैठा है। भाकपा माले विधायक संदीप सौरव ये बात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है।