पटना

Road accident in Bhagalpur: ट्रक और पिकअप की टक्कर में 4 की मौत, 6 घायल

Road accident in Bhagalpur: भागलपुर में मंगलवार को हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। जबकि छह लोग जख्मी हो गए हैं।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 24, 2026

Road Accident: नवा रायपुर में दर्दनाक हादसा, जीजा-साले को बस ने रौंदा, परिजनों में पसरा मातम

Road accident in Bhagalpur: बिहार के भागलपुर में ट्रक और पिकअप वाहन की टक्कर में 4 की मौत हो गई। जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि तेज रफ्तार ट्रक ने सबसे पहले एक पिकअप वाहन को टक्कर मारी। ट्रक से टक्कराने के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ई-रिक्शा से टक्करा गई। ई-रिक्शा में सवार सभी 4 लोगों की इस हादसे मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक बस के इस सड़क हादसे की चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह घटना खरिक थाना क्षेत्र के बगड़ी पुल के पास की है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

Published on:

24 Feb 2026 07:37 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Road accident in Bhagalpur: ट्रक और पिकअप की टक्कर में 4 की मौत, 6 घायल

