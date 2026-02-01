तलाक की दहलीज पर तेज प्रताप यादव! ऐश्वर्या राय से सुलह की कोशिश फिर नाकाम, अनुष्का यादव की चर्चा के बीच मिली नई तारीख

तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच समझौते की कोशिश प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज सुनील दत्त पांडे के सामने की गई। दोनों पार्टियों के वकील जज के सामने पेश हुए। कोर्ट ने एक बार फिर मीडिएशन के ज़रिए समझौता करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कोर्ट ने पहले दोनों पार्टियों को मीडिएशन प्रोसेस में सहयोग करने का निर्देश दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुलह की दो पिछली कोशिशें (एक बार पटना ज़ू में और एक बार होटल में) नाकाम रहीं थी।