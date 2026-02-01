24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

तलाक की दहलीज पर तेज प्रताप यादव! ऐश्वर्या राय से सुलह की कोशिश फिर नाकाम, अनुष्का यादव की चर्चा के बीच मिली नई तारीख

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में पटना की फैमिली कोर्ट में सुलह की कोशिशें जारी हैं। कोर्ट ने अगली तारीख 17 मार्च तय की है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 24, 2026

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी कि तस्वीर

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी कि तस्वीर

बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित पारिवारिक विवाद में से एक, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच चल रहा तलाक का झगड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। मंगलवार को पटना फैमिली कोर्ट में सुलह की तीसरी कोशिश की गई, लेकिन घंटों की मीडिएशन का कोई नतीजा नहीं निकला। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है।

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बिच सुलह की कोशिश नाकाम

तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच समझौते की कोशिश प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज सुनील दत्त पांडे के सामने की गई। दोनों पार्टियों के वकील जज के सामने पेश हुए। कोर्ट ने एक बार फिर मीडिएशन के ज़रिए समझौता करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कोर्ट ने पहले दोनों पार्टियों को मीडिएशन प्रोसेस में सहयोग करने का निर्देश दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुलह की दो पिछली कोशिशें (एक बार पटना ज़ू में और एक बार होटल में) नाकाम रहीं थी।

अनुष्का यादव के नाम ने मुश्किलें बढ़ाईं

इस कानूनी लड़ाई के बीच, एक नया नाम, अनुष्का यादव सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह बात चल रही है कि अनुष्का और तेज प्रताप के बीच लंबे समय से रिश्ता है। हाल ही में अनुष्का के बच्चे को जन्म देने की खबर ने आग में घी डालने का काम किया है।

हालांकि, तेज प्रताप यादव ने इन आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे अपने विरोधियों की साजिश बता चुके हैं। उन्होंने अनुष्का के साथ किसी भी रिश्ते या बच्चा होने से साफ इनकार किया है। जानकारों का मानना ​​है कि इन अफवाहों ने ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच सुलह की संभावना को और कम कर दिया है।

हाई कोर्ट पहले ही झटका दे चुका है

ऐश्वर्या राय ने पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट में चल रही मीडिएशन प्रोसेस में सहयोग करें। ऐश्वर्या राबड़ी के घर जैसी ही सुविधाओं और ठीक-ठाक मेंटेनेंस वाले घर की मांग कर रही हैं, जबकि तेज प्रताप तलाक पर अड़े हैं।

2018 में हुई थी शादी

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय ने 12 मई, 2018 को एक बड़े राजनीतिक समारोह में शादी की थी। इस शादी को दो असरदार पॉलिटिकल परिवारों का मिलन माना गया था। तेज प्रताप पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं। ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं।

शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगीं। 2019 में, ऐश्वर्या राय ने सबके सामने आरोप लगाया था कि उनके ससुराल में उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राबड़ी देवी के घर पर उनके साथ मारपीट की गई और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया।

ये भी पढ़ें

स्कूली बच्चियों का लैब रैट की तरह किया इस्तेमाल! RJD सांसद का आरोप- विदेशी फाउंडेशन ने किया अवैध ट्रायल
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

तेज प्रताप यादव

Published on:

24 Feb 2026 08:09 pm

Hindi News / Bihar / Patna / तलाक की दहलीज पर तेज प्रताप यादव! ऐश्वर्या राय से सुलह की कोशिश फिर नाकाम, अनुष्का यादव की चर्चा के बीच मिली नई तारीख

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

अपनों पर ही बरसे चिराग पासवान! चौकीदारों पर लाठीचार्ज को बताया निंदनीय, नीतीश-सम्राट की बढ़ाई चिंता

पटना

Video: ब्राह्मणवादी विवाद के बाद सदन में रणवीर सेना’, संदीप सौरव के बयान पर बिहार में बवाल

पटना

‘गाय, टोपी, टीका, पाकिस्तान…’: ओवैसी के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ दिया विवादित बयान

असदुद्दीन ओवैसी
राष्ट्रीय

Road accident in Bhagalpur: ट्रक और पिकअप की टक्कर में 6 की मौत, 15 घायल

पटना

एक रुपया भी नहीं लगेगा... इन बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे खान सर; बोले- इस बार पटना से आएगा AIR-1

khan sir coaching video
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.