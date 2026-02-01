तलाक की दहलीज पर तेज प्रताप यादव! ऐश्वर्या राय से सुलह की कोशिश फिर नाकाम, अनुष्का यादव की चर्चा के बीच मिली नई तारीख

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी कि तस्वीर
बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित पारिवारिक विवाद में से एक, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच चल रहा तलाक का झगड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। मंगलवार को पटना फैमिली कोर्ट में सुलह की तीसरी कोशिश की गई, लेकिन घंटों की मीडिएशन का कोई नतीजा नहीं निकला। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है।
तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच समझौते की कोशिश प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज सुनील दत्त पांडे के सामने की गई। दोनों पार्टियों के वकील जज के सामने पेश हुए। कोर्ट ने एक बार फिर मीडिएशन के ज़रिए समझौता करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कोर्ट ने पहले दोनों पार्टियों को मीडिएशन प्रोसेस में सहयोग करने का निर्देश दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुलह की दो पिछली कोशिशें (एक बार पटना ज़ू में और एक बार होटल में) नाकाम रहीं थी।
इस कानूनी लड़ाई के बीच, एक नया नाम, अनुष्का यादव सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह बात चल रही है कि अनुष्का और तेज प्रताप के बीच लंबे समय से रिश्ता है। हाल ही में अनुष्का के बच्चे को जन्म देने की खबर ने आग में घी डालने का काम किया है।
हालांकि, तेज प्रताप यादव ने इन आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे अपने विरोधियों की साजिश बता चुके हैं। उन्होंने अनुष्का के साथ किसी भी रिश्ते या बच्चा होने से साफ इनकार किया है। जानकारों का मानना है कि इन अफवाहों ने ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच सुलह की संभावना को और कम कर दिया है।
ऐश्वर्या राय ने पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट में चल रही मीडिएशन प्रोसेस में सहयोग करें। ऐश्वर्या राबड़ी के घर जैसी ही सुविधाओं और ठीक-ठाक मेंटेनेंस वाले घर की मांग कर रही हैं, जबकि तेज प्रताप तलाक पर अड़े हैं।
तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय ने 12 मई, 2018 को एक बड़े राजनीतिक समारोह में शादी की थी। इस शादी को दो असरदार पॉलिटिकल परिवारों का मिलन माना गया था। तेज प्रताप पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं। ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं।
शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगीं। 2019 में, ऐश्वर्या राय ने सबके सामने आरोप लगाया था कि उनके ससुराल में उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राबड़ी देवी के घर पर उनके साथ मारपीट की गई और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग