स्कूली बच्चियों का लैब रैट की तरह किया इस्तेमाल! RJD सांसद का आरोप- विदेशी फाउंडेशन ने किया अवैध ट्रायल

सुधाकर सिंह ने कहा कि उन्होंने एक साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी थी कि बिहार में काम कर रहे विदेशी और प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन के रोल की जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि कुछ संगठन ब्लॉक और जिला लेवल पर एक्टिव हैं और पॉलिसी के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन का नाम लेते हुए कहा कि इस संगठन ने भारत में HPV वैक्सीन की टेस्टिंग में भूमिका निभाई। MP ने आरोप लगाया कि वैक्सीन का टेस्ट सरकारी स्कूलों में 9 से 12 साल की लड़कियों पर किया गया।