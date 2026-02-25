छक्का लगा तो 1000, चौका पर 500! T-20 वर्ल्ड कप के नाम पर करोड़ों की ठगी

पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में भरोसा दिलाने के लिए कुछ लोगों को छोटे अमाउंट पर भुगतान भी किया जाता था। लेकिन जैसे ही जब कोई बड़ा सट्टा लगाता था, तो पैसे ट्रांसफर होते ही उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। अब तक यह गैंग सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है। कई पीड़ितों ने शिकायत भी नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि बेटिंग खुद ही गैर-कानूनी है। गैंग का मेन टारगेट वे यूजर्स थे जो सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़ा कंटेंट देखते या शेयर करते थे।