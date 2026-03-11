आपकी जमीन का सर्वे होगा या नहीं? हड़ताल के बीच डिप्टी सीएम ने बुलाई मीटिंग, डेडलाइन भी बताई

हड़ताल के बीच एक राहत की बात यह है कि राज्य के लगभग 30 प्रतिशत सर्किल ऑफिसर अभी भी ड्यूटी पर हैं। इनमें से ज्यादातर नए अधिकारी हैं जो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और नालंदा जैसे जिलों में काम संभाल रहे हैं। पटना के बिहटा और मोकामा में भी काम जारी है। हालांकि, राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अगर हड़ताली अधिकारी वापस नहीं आते हैं, तो डिपार्टमेंट नई नियुक्तियों और दूसरे इंतजामों पर विचार करेगा।