नीतीश की तारीफ करते-करते मंच पर रोने लगीं मंत्री लेसी सिंह, बोलीं- मुश्किल में वो कृष्ण की तरह ढाल बने…

इस भावुक दृश्य के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर पहुँचे, तो उन्होंने पूर्णिया के विकास के लिए खजाना खोल दिया। सीएम ने मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की 500 करोड़ रुपये की लागत वाली 200 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू यादव के शासनकाल पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में अराजकता थी, लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज बिहार में कानून का राज है।