दो-चार नहीं, सीधे 25 हजार! शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीते हुए ASI ने मांगी रिश्वत, वीडियो वायरल होने पर SP ने लिया एक्शन

वायरल वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि एएसआई उत्तम कुमार मंडल मटन के साथ शराब का सेवन कर रहे हैं और साथ ही एक युवक से किसी केस के “सेटिंग” के बदले रिश्वत की रकम तय कर रहे हैं। वीडियो में वह कहते सुनाई देते हैं कि अब दो-चार या पांच हजार में काम नहीं होता, उनका “रेट” सीधे 20 से 25 हजार रुपये है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि ऊपर तक सबको मैनेज करना पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपराइटर, पेशकार और चौकीदार तक को हिस्सा देना होता है।