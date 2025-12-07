7 दिसंबर 2025,

रविवार

पटना

दो-चार नहीं, सीधे 25 हजार! शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीते हुए ASI ने मांगी रिश्वत, वीडियो वायरल होने पर SP ने लिया एक्शन

Viral Video: मधेपुरा में शराब पीते और रिश्वत मांगते ASI का वीडियो वायरल हुआ है। मामला संज्ञान में आते ही SP ने ASI को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 07, 2025

viral video

स्क्रीन ग्रैब- वायरल वीडियो

Viral Video: बिहार में लंबे समय से लागू शराबबंदी कानून को शर्मसार करने वाली एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना में तैनात एएसआई उत्तम कुमार मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुलेआम शराब पीते हुए एक पीड़ित से रिश्वत की मांग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

वायरल वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि एएसआई उत्तम कुमार मंडल मटन के साथ शराब का सेवन कर रहे हैं और साथ ही एक युवक से किसी केस के “सेटिंग” के बदले रिश्वत की रकम तय कर रहे हैं। वीडियो में वह कहते सुनाई देते हैं कि अब दो-चार या पांच हजार में काम नहीं होता, उनका “रेट” सीधे 20 से 25 हजार रुपये है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि ऊपर तक सबको मैनेज करना पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपराइटर, पेशकार और चौकीदार तक को हिस्सा देना होता है।

पीड़ित ने ही बनाया वीडियो, फिर हुआ वायरल

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब भलुआहा गांव निवासी राहुल कुमार ने एएसआई उत्तम मंडल का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। राहुल का आरोप है कि वर्ष 2024 में पुलिस ने उसके घर छापेमारी कर किराना दुकान का सामान चोरी का बताकर जब्त कर लिया था। इसके बाद उसे चोरी के एक मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया।

राहुल का दावा है कि जब्त किए गए नकद और सामान को न तो केस डायरी में दिखाया गया और न ही आज तक लौटाया गया। इसके बाद केस के आईओ बने एएसआई उत्तम कुमार मंडल लगातार उससे पैसे की मांग करते रहे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। अंततः एक दिन राहुल ने हिम्मत जुटाकर एएसआई का यह वीडियो बना लिया।

शराबबंदी कानून की उड़ी धज्जियां

वीडियो में उत्तम कुमार मंडल वर्दी में बैठे नजर आ रहे हैं, सामने शराब की बोतल और पानी रखी है। उन्होंने न केवल शराब पी, बल्कि पूरे ठाठ से रिश्वत के “रेट कार्ड” की भी चर्चा की। यह दृश्य बिहार जैसे उस राज्य में सामने आया है, जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है।

SP का सख्त एक्शन, ASI सस्पेंड

मामला जैसे ही पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह तक पहुंचा, उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दे दिए। जांच की जिम्मेदारी एएसपी प्रवेंद्र भारती को सौंपी गई। शुरुआती रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस अधीक्षक ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एएसआई उत्तम कुमार मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी संदीप सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। जांच पूरी होने के बाद अगर आरोप सही पाए गए तो आरोपी के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

थानाध्यक्ष ने दी सफाई

इस मामले में शंकरपुर थाना के थानाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि वायरल वीडियो उनके पदभार ग्रहण करने से पहले का हो सकता है। जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, तत्काल वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई और जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित राहुल कुमार का यह भी आरोप है कि वीडियो बनने के बाद एएसआई उत्तम मंडल ने उसे धमकी दी थी कि अगर वीडियो किसी को दिया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। राहुल ने अब सुरक्षा की भी मांग की है।

image

