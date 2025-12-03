बिहार में 50 IAS अफसरों का मेगा प्रमोशन! 28 विशेष सचिव और 16 अपर सचिव बने, 17 जिलों के DM भी अपग्रेड

केंद्र में प्रतिनियुक्त 1996 बैच के दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों को प्रोफार्मा आधार पर एपेक्स पे स्केल दिया गया है। इस लिस्ट में भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार और CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह का नाम शामिल है। वहीं, श्रीधर चेरिबोलू फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में तैनात वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें पदोन्नत कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। राजेश कुमार, जो अभी कोसी प्रमंडल के आयुक्त के रूप में कार्यरत थे, उन्हें भी प्रमोशन देकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह मयंक वरवड़े, जो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट (BEP) के निदेशक थे, को भी ऊंचा दायित्व सौंपते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नत किया गया है।