बिहार में 50 IAS अफसरों का मेगा प्रमोशन! 28 विशेष सचिव और 16 अपर सचिव बने, 17 जिलों के DM भी अपग्रेड

Bihar IAS Promotion: बिहार सरकार ने बुधवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 50 IAS अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। प्रोमोट हुए अधिकारियों में 1996 से 2016 बैच तक के अफसर शामिल हैं। इसमें 2 शीर्ष वेतनमान, 3 प्रधान सचिव स्तर, 28 विशेष सचिव और 16 अपर सचिव ग्रेड के प्रमोशन शामिल हैं। कुल 17 जिलों के जिलाधिकारी (DM) भी इस अपग्रेड सूची में जगह बनाए हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी प्रमोशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे या फिर नए दायित्व ग्रहण करने की तिथि से माने जाएंगे।
केंद्र में प्रतिनियुक्त 1996 बैच के दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों को प्रोफार्मा आधार पर एपेक्स पे स्केल दिया गया है। इस लिस्ट में भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार और CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह का नाम शामिल है। वहीं, श्रीधर चेरिबोलू फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में तैनात वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें पदोन्नत कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। राजेश कुमार, जो अभी कोसी प्रमंडल के आयुक्त के रूप में कार्यरत थे, उन्हें भी प्रमोशन देकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह मयंक वरवड़े, जो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट (BEP) के निदेशक थे, को भी ऊंचा दायित्व सौंपते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नत किया गया है।
इस मेगा प्रमोशन लिस्ट में बिहार के 17 ज़िलों के जिलाधिकारियों को भी अपग्रेड किया गया है। जिससे भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी, मुजफ्फरपुर के सुब्रत कुमार सेन, पश्चिम चंपारण के धर्मेंद्र कुमार, बांका के नवदीप शुक्ला, मधुबनी के आनंद शर्मा, जमुई के नवीन कुमार, बक्सर के डॉ. विद्यानंद सिंह, कैमूर के सुनील कुमार-1, गोपालगंज के पवन कुमार सिन्हा सहित कई जिलों के डीएम को विशेष सचिव या अपर सचिव स्तर की प्रोन्नति दी गई है।
वहीं 2016 बैच के कई डीएम, जैसे आरा के तनय सुल्तानिया, मधेपुरा के तरणजोत सिंह, किशनगंज के विशाल राज, अररिया के अनिल कुमार, अरवल की अभिलाषा शर्मा और सहरसा के दीपेश कुमार को अपर सचिव ग्रेड में प्रमोशन मिला है। सरकार का मानना है कि जिला प्रशासन के शीर्ष पद पर बैठे इन अधिकारियों के अपग्रेड से फैसले तेज होंगे और विकास कार्यों में गति आएगी।
|अधिकारी का नाम
|वर्तमान पद
|प्रमोशन के बाद पद
|नवल किशोर चौधरी
|DM, भागलपुर
|विशेष सचिव
|सुब्रत कुमार सेन
|DM, मुजफ्फरपुर
|विशेष सचिव
|धर्मेंद्र कुमार
|DM, पश्चिम चंपारण
|विशेष सचिव
|नवदीप शुक्ला
|DM, बांका
|विशेष सचिव
|आनंद शर्मा
|DM, मधुबनी
|विशेष सचिव
|नवीन कुमार
|DM, जमुई
|विशेष सचिव
|डॉ. विद्यानंद सिंह
|DM, बक्सर
|विशेष सचिव
|सुनील कुमार (I)
|DM, कैमूर
|विशेष सचिव
|पवन कुमार सिन्हा
|DM, गोपालगंज
|विशेष सचिव
|शैलजा शर्मा
|अपर सचिव, पथ निर्माण
|विशेष सचिव
|रंजीता
|निदेशक, समाज कल्याण
|विशेष सचिव
|छिरिड़ वाई भूटिया
|अपर सचिव, स्वास्थ्य
|विशेष सचिव
|जयप्रकाश सिंह
|निदेशक, भविष्य निधि
|विशेष सचिव
|सत्यप्रकाश शर्मा
|अपर सचिव, BPSC
|विशेष सचिव
|उपेंद्र प्रसाद
|अपर सचिव, GAD
|विशेष सचिव
|अरुणाभ चंद्र वर्मा
|अपर सचिव, BTSC
|विशेष सचिव
|गीता सिंह
|अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन
|विशेष सचिव
|अरुण कुमार झा
|बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया
|विशेष सचिव
|नंदकिशोर झा
|अपर सचिव, ग्रामीण विकास
|विशेष सचिव
|नंदकिशोर सिंह
|अपर सचिव, समाज कल्याण
|विशेष सचिव
|कमलेश कुमार सिंह
|निदेशक, भू-अर्जन
|विशेष सचिव
|राजीव कुमार श्रीवास्तव
|MD, आवास बोर्ड
|विशेष सचिव
|शैलेंद्र कुमार
|अपर सचिव, कृषि
|विशेष सचिव
|सत्येंद्र कुमार सिंह
|अपर सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क
|विशेष सचिव
|महावीर प्रसाद शर्मा
|अपर सचिव, वित्त
|विशेष सचिव
|मनोज कुमार
|बंदोबस्त पदाधिकारी, नवादा
|विशेष सचिव
|अंजुला प्रसाद
|अपर सचिव, GAD
|विशेष सचिव
|योगेंद्र सिंह
|निजी सचिव (गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री)
|विशेष सचिव (चयन ग्रेड)
|अधिकारी का नाम
|वर्तमान पद
|प्रमोशन के बाद पद
|तनय सुल्तानिया
|DM, आरा
|अपर सचिव
|तरणजोत सिंह
|DM, मधेपुरा
|अपर सचिव
|विशाल राज
|DM, किशनगंज
|अपर सचिव
|आरिफ अहसन
|DM, शेखपुरा
|अपर सचिव
|विवेक रंजन मैत्रेय
|DM, शिवहर
|अपर सचिव
|अनिल कुमार
|DM, अररिया
|अपर सचिव
|अभिलाषा शर्मा
|DM, अरवल
|अपर सचिव
|दीपेश कुमार
|DM, सहरसा
|अपर सचिव
|कुमार गौरव
|अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति
|अपर सचिव
|योगेश कुमार सागर
|निदेशक, निशक्तता निदेशालय
|अपर सचिव
|संजीव मित्तल
|संयुक्त सचिव, वित्त
|अपर सचिव
|संजय कुमार
|संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य
|अपर सचिव
|रूबी
|निदेशक, सांस्कृतिक कार्य
|अपर सचिव
|कृष्ण कुमार
|निदेशक, संग्रहालय
|अपर सचिव
|संजय कुमार सिंह
|संयुक्त सचिव, भवन निर्माण
|अपर सचिव
|अभय झा
|संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य
|अपर सचिव
