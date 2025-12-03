3 दिसंबर 2025,

बुधवार

पटना

बिहार में 50 IAS अफसरों का मेगा प्रमोशन! 28 विशेष सचिव और 16 अपर सचिव बने, 17 जिलों के DM भी अपग्रेड

Bihar IAS Promotion: बिहार सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 50 IAS अधिकारियों को एक साथ प्रमोशन दे दिया है। इनमें शीर्ष वेतनमान से लेकर विशेष सचिव और अपर सचिव स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 17 जिलों के DM भी अपग्रेड हुए हैं।

पटना

Anand Shekhar

Dec 03, 2025

Bihar IAS Promotion: बिहार सरकार ने बुधवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 50 IAS अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। प्रोमोट हुए अधिकारियों में 1996 से 2016 बैच तक के अफसर शामिल हैं। इसमें 2 शीर्ष वेतनमान, 3 प्रधान सचिव स्तर, 28 विशेष सचिव और 16 अपर सचिव ग्रेड के प्रमोशन शामिल हैं। कुल 17 जिलों के जिलाधिकारी (DM) भी इस अपग्रेड सूची में जगह बनाए हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी प्रमोशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे या फिर नए दायित्व ग्रहण करने की तिथि से माने जाएंगे।

इन्हें मिला शीर्ष वेतनमान में प्रमोशन

केंद्र में प्रतिनियुक्त 1996 बैच के दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों को प्रोफार्मा आधार पर एपेक्स पे स्केल दिया गया है। इस लिस्ट में भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार और CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह का नाम शामिल है। वहीं, श्रीधर चेरिबोलू फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में तैनात वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें पदोन्नत कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। राजेश कुमार, जो अभी कोसी प्रमंडल के आयुक्त के रूप में कार्यरत थे, उन्हें भी प्रमोशन देकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह मयंक वरवड़े, जो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट (BEP) के निदेशक थे, को भी ऊंचा दायित्व सौंपते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नत किया गया है।

17 जिलों के DM भी हुए अपग्रेड

इस मेगा प्रमोशन लिस्ट में बिहार के 17 ज़िलों के जिलाधिकारियों को भी अपग्रेड किया गया है। जिससे भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी, मुजफ्फरपुर के सुब्रत कुमार सेन, पश्चिम चंपारण के धर्मेंद्र कुमार, बांका के नवदीप शुक्ला, मधुबनी के आनंद शर्मा, जमुई के नवीन कुमार, बक्सर के डॉ. विद्यानंद सिंह, कैमूर के सुनील कुमार-1, गोपालगंज के पवन कुमार सिन्हा सहित कई जिलों के डीएम को विशेष सचिव या अपर सचिव स्तर की प्रोन्नति दी गई है।

वहीं 2016 बैच के कई डीएम, जैसे आरा के तनय सुल्तानिया, मधेपुरा के तरणजोत सिंह, किशनगंज के विशाल राज, अररिया के अनिल कुमार, अरवल की अभिलाषा शर्मा और सहरसा के दीपेश कुमार को अपर सचिव ग्रेड में प्रमोशन मिला है। सरकार का मानना है कि जिला प्रशासन के शीर्ष पद पर बैठे इन अधिकारियों के अपग्रेड से फैसले तेज होंगे और विकास कार्यों में गति आएगी।

विशेष सचिव स्तर प्रमोशन

अधिकारी का नामवर्तमान पदप्रमोशन के बाद पद
नवल किशोर चौधरीDM, भागलपुरविशेष सचिव
सुब्रत कुमार सेनDM, मुजफ्फरपुरविशेष सचिव
धर्मेंद्र कुमारDM, पश्चिम चंपारणविशेष सचिव
नवदीप शुक्लाDM, बांकाविशेष सचिव
आनंद शर्माDM, मधुबनीविशेष सचिव
नवीन कुमारDM, जमुईविशेष सचिव
डॉ. विद्यानंद सिंहDM, बक्सरविशेष सचिव
सुनील कुमार (I)DM, कैमूरविशेष सचिव
पवन कुमार सिन्हाDM, गोपालगंजविशेष सचिव
शैलजा शर्माअपर सचिव, पथ निर्माणविशेष सचिव
रंजीतानिदेशक, समाज कल्याणविशेष सचिव
छिरिड़ वाई भूटियाअपर सचिव, स्वास्थ्यविशेष सचिव
जयप्रकाश सिंहनिदेशक, भविष्य निधिविशेष सचिव
सत्यप्रकाश शर्माअपर सचिव, BPSCविशेष सचिव
उपेंद्र प्रसादअपर सचिव, GADविशेष सचिव
अरुणाभ चंद्र वर्माअपर सचिव, BTSCविशेष सचिव
गीता सिंहअपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधनविशेष सचिव
अरुण कुमार झाबंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़ियाविशेष सचिव
नंदकिशोर झाअपर सचिव, ग्रामीण विकासविशेष सचिव
नंदकिशोर सिंहअपर सचिव, समाज कल्याणविशेष सचिव
कमलेश कुमार सिंहनिदेशक, भू-अर्जनविशेष सचिव
राजीव कुमार श्रीवास्तवMD, आवास बोर्डविशेष सचिव
शैलेंद्र कुमारअपर सचिव, कृषिविशेष सचिव
सत्येंद्र कुमार सिंहअपर सचिव, सूचना एवं जनसंपर्कविशेष सचिव
महावीर प्रसाद शर्माअपर सचिव, वित्तविशेष सचिव
मनोज कुमारबंदोबस्त पदाधिकारी, नवादाविशेष सचिव
अंजुला प्रसादअपर सचिव, GADविशेष सचिव
योगेंद्र सिंहनिजी सचिव (गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री)विशेष सचिव (चयन ग्रेड)

अपर सचिव ग्रेड

अधिकारी का नामवर्तमान पदप्रमोशन के बाद पद
तनय सुल्तानियाDM, आराअपर सचिव
तरणजोत सिंहDM, मधेपुराअपर सचिव
विशाल राजDM, किशनगंजअपर सचिव
आरिफ अहसनDM, शेखपुराअपर सचिव
विवेक रंजन मैत्रेयDM, शिवहरअपर सचिव
अनिल कुमारDM, अररियाअपर सचिव
अभिलाषा शर्माDM, अरवलअपर सचिव
दीपेश कुमारDM, सहरसाअपर सचिव
कुमार गौरवअपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समितिअपर सचिव
योगेश कुमार सागरनिदेशक, निशक्तता निदेशालयअपर सचिव
संजीव मित्तलसंयुक्त सचिव, वित्तअपर सचिव
संजय कुमारसंयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्यअपर सचिव
रूबीनिदेशक, सांस्कृतिक कार्यअपर सचिव
कृष्ण कुमारनिदेशक, संग्रहालयअपर सचिव
संजय कुमार सिंहसंयुक्त सचिव, भवन निर्माणअपर सचिव
अभय झासंयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्यअपर सचिव

Updated on:

03 Dec 2025 07:50 pm

Published on:

03 Dec 2025 07:49 pm

बिहार में 50 IAS अफसरों का मेगा प्रमोशन! 28 विशेष सचिव और 16 अपर सचिव बने, 17 जिलों के DM भी अपग्रेड

