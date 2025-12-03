Bihar Police Encounter: नई सरकार में अब तक तीन-तीन एनकाउंटर, सम्राट चौधरी के निर्देश पर एक्शन में बिहार पुलिस!

Bihar Police Encounter:बिहार में नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों में क्राइम पर पुलिस की सख्ती साफ दिखने लगी है। गृह विभाग का चार्ज संभालते ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने क्रिमिनल्स को चेतावनी दी थी कि बिहार में क्रिमिनल्स को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें या तो जेल भेजा जाएगा या वे राज्य छोड़ देंगे। हाल की पुलिस कार्रवाई अब उस चेतावनी को प्रैक्टिकल तौर पर लागू होते हुए दिखा रही है। नई सरकार बनने के बाद से, राज्य में तीन बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें कुख्यात क्रिमिनल्स और माफियाओं को या तो गोली मार दी गई है या वे हथियारों के साथ पकड़े गए हैं।