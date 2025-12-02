बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता की एक्ट्रेस बेटी का मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया नाम, ED ने की पूछताछ

Neha Sharma (सोर्स: X #Nehasharma)
Bihar News: ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व विधायक अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा का नाम सामने आया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेहा शर्मा से पूछताछ की है। नेहा मंगलवार को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश हुईं, जहां उनसे कई घंटों तक सवाल-जवाब किए गए। एजेंसी ने पिछले सप्ताह उन्हें समन भेजा था और 2 दिसंबर को जांच के लिए तलब किया था।
सूत्रों के मुताबिक, ईडी को शक है कि नेहा शर्मा ने ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ विज्ञापन और प्रमोशनल गतिविधियां की थीं, जिनमें आर्थिक लेनदेन संदिग्ध हो सकते हैं। माना जा रहा है कि एंडोर्समेंट फीस की पेमेंट संभवतः लेयर्ड ट्रांजैक्शन और विदेशी चैनलों के जरिए की गई, जिसकी जांच की जा रही है। ईडी ने उनका बयान मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत रिकॉर्ड किया है।
1xBet मामले में अब तक क्रिकेटर शिखर धवन, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह और एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला से पूछताछ हो चुकी है। उर्वशी इस ऐप की इंडिया एम्बेसडर रह चुकी हैं। ईडी पहले ही इस केस से जुड़े कुछ लोगों की 11.14 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अटैच कर चुकी है।
ईडी के अनुसार, 1xBet भारत में बिना अनुमति ऑपरेट किया जा रहा था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो तथा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिये यूजर्स को टारगेट किया जा रहा था। एजेंसी का दावा है कि सरोगेट ब्रांडिंग और फर्जी विज्ञापनों के जरिए लाखों युवाओं को सट्टेबाजी में खींचा गया।
नेहा शर्मा ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पिता अजीत शर्मा के लिए प्रचार किया था। उन्होंने भागलपुर में रोड शो किया था और ओपन जीप से मतदाताओं से समर्थन मांगा था। हालांकि चुनाव में अजीत शर्मा हार गए थे और भाजपा के रोहित पांडेय विजेता बने।
