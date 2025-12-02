बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता की एक्ट्रेस बेटी का मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया नाम, ED ने की पूछताछ

Bihar News: ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व विधायक अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा का नाम सामने आया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेहा शर्मा से पूछताछ की है। नेहा मंगलवार को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश हुईं, जहां उनसे कई घंटों तक सवाल-जवाब किए गए। एजेंसी ने पिछले सप्ताह उन्हें समन भेजा था और 2 दिसंबर को जांच के लिए तलब किया था।