Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘लूट-खसोट से संपन्न एकमात्र परिवार…’ लालू यादव पर BJP ने कसा तंज, लग्जरी बंगले का वीडियो भी किया शेयर

Bihar Politics: BJP ने लालू प्रसाद यादव के दानापुर स्थित महुआबाग में बन रहे लग्जरी बंगले का वीडियो शेयर करते हुए उन पर ‘लूट-खसोट से संपन्न परिवार’ होने का तंज कसा है। राबड़ी आवास खाली करने के मिले नोटिस के बाद से यह बंगला चर्चा में है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 02, 2025

bihar politics

महुआबाग में बन रहा बंगला (फोटो- वीडियो ग्रैब)

Bihar Politics:बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा हमला बोला है। BJP बिहार के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से महुआबाग, दानापुर स्थित निर्माणाधीन लग्जरी बंगले का वीडियो शेयर किया गया है, जिसके साथ तीखा तंज भी जोड़ा गया।

बीजेपी का तंज

वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा गया, “लालू जी का ‘समाजवाद’ यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार! लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलिशान महल…”

क्यों चर्चा में है महुआबाग का बंगला

महुआबाग में बन रहा यह शानदार भवन लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। BJP का दावा है कि यह संपत्ति कथित भ्रष्टाचार और पुराने घोटालों से अर्जित धन से खड़ी हुई है, खासकर “लैंड फॉर जॉब घोटाले” की कमाई से। BJP प्रवक्ताओं का कहना है कि जब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला, तब से चर्चा है कि लालू परिवार महुआबाग के इस नए ‘शाही ठिकाने’ में शिफ्ट हो सकता है।

नीरज कुमार का बड़ा बयान

BJP प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, “जिस समाजवाद की दुहाई लालू परिवार देता है, असल में वह पूरे बिहार को लूटकर सिर्फ एक परिवार को मालामाल करने का मॉडल है। यह जनता का नहीं, परिवारवाद का समाजवाद है।” उन्होंने आगे कहा, “लैंड फॉर जॉब घोटाले में ED पहले ही कई संपत्तियां जब्त कर चुकी है। आगे भी अगर कागज़ गलत मिले तो यह महल भी जब्त होगा।”

ED की पुरानी कार्रवाई का जिक्र

2023 में ईडी ने लालू परिवार से जुड़ी 6 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ जब्त की थीं, जिनमें महुआबाग का एक हिस्सा भी शामिल था। हालांकि BJP द्वारा जारी वीडियो किस प्लॉट का है और कानूनी स्वामित्व किसके नाम है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कैसा है महुआबाग का बंगला

महुआबाग में बन रहा यह बंगला दो एकड़ से ज्यादा जमीन पर बना है और इसे पटना के सबसे शानदार प्राइवेट घरों में से एक माना जाता है। अंदर की सुविधाओं में आठ बड़े मास्टर बेडरूम, बड़े ड्राइंग और डाइनिंग हॉल, एक फैमिली लाउंज और गेस्ट रूम, एक प्रार्थना की जगह, कई गाड़ियों की पार्किंग, स्टाफ़ क्वार्टर और 15 फ़ीट ऊंची सिक्योरिटी दीवार शामिल हैं। पूरे घर में काफ़ी हरियाली और सिक्योरिटी इंफ़्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है।

ये भी पढ़ें

Bihar Winter Session 2025: ‘ए खड़ा हो न भाई…’ स्पीकर चुनाव के बाद CM नीतीश ने किसे कही ये बात? सदन में गूंजे ठहाके
पटना
Bihar Winter Session 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

लालू प्रसाद यादव

Published on:

02 Dec 2025 04:14 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘लूट-खसोट से संपन्न एकमात्र परिवार…’ लालू यादव पर BJP ने कसा तंज, लग्जरी बंगले का वीडियो भी किया शेयर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.