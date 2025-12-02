‘लूट-खसोट से संपन्न एकमात्र परिवार…’ लालू यादव पर BJP ने कसा तंज, लग्जरी बंगले का वीडियो भी किया शेयर

महुआबाग में बन रहा यह शानदार भवन लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। BJP का दावा है कि यह संपत्ति कथित भ्रष्टाचार और पुराने घोटालों से अर्जित धन से खड़ी हुई है, खासकर “लैंड फॉर जॉब घोटाले” की कमाई से। BJP प्रवक्ताओं का कहना है कि जब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला, तब से चर्चा है कि लालू परिवार महुआबाग के इस नए ‘शाही ठिकाने’ में शिफ्ट हो सकता है।