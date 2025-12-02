‘लूट-खसोट से संपन्न एकमात्र परिवार…’ लालू यादव पर BJP ने कसा तंज, लग्जरी बंगले का वीडियो भी किया शेयर

महुआबाग में बन रहा बंगला (फोटो- वीडियो ग्रैब)
Bihar Politics:बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा हमला बोला है। BJP बिहार के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से महुआबाग, दानापुर स्थित निर्माणाधीन लग्जरी बंगले का वीडियो शेयर किया गया है, जिसके साथ तीखा तंज भी जोड़ा गया।
वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा गया, “लालू जी का ‘समाजवाद’ यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार! लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलिशान महल…”
महुआबाग में बन रहा यह शानदार भवन लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। BJP का दावा है कि यह संपत्ति कथित भ्रष्टाचार और पुराने घोटालों से अर्जित धन से खड़ी हुई है, खासकर “लैंड फॉर जॉब घोटाले” की कमाई से। BJP प्रवक्ताओं का कहना है कि जब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला, तब से चर्चा है कि लालू परिवार महुआबाग के इस नए ‘शाही ठिकाने’ में शिफ्ट हो सकता है।
BJP प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, “जिस समाजवाद की दुहाई लालू परिवार देता है, असल में वह पूरे बिहार को लूटकर सिर्फ एक परिवार को मालामाल करने का मॉडल है। यह जनता का नहीं, परिवारवाद का समाजवाद है।” उन्होंने आगे कहा, “लैंड फॉर जॉब घोटाले में ED पहले ही कई संपत्तियां जब्त कर चुकी है। आगे भी अगर कागज़ गलत मिले तो यह महल भी जब्त होगा।”
2023 में ईडी ने लालू परिवार से जुड़ी 6 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ जब्त की थीं, जिनमें महुआबाग का एक हिस्सा भी शामिल था। हालांकि BJP द्वारा जारी वीडियो किस प्लॉट का है और कानूनी स्वामित्व किसके नाम है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
महुआबाग में बन रहा यह बंगला दो एकड़ से ज्यादा जमीन पर बना है और इसे पटना के सबसे शानदार प्राइवेट घरों में से एक माना जाता है। अंदर की सुविधाओं में आठ बड़े मास्टर बेडरूम, बड़े ड्राइंग और डाइनिंग हॉल, एक फैमिली लाउंज और गेस्ट रूम, एक प्रार्थना की जगह, कई गाड़ियों की पार्किंग, स्टाफ़ क्वार्टर और 15 फ़ीट ऊंची सिक्योरिटी दीवार शामिल हैं। पूरे घर में काफ़ी हरियाली और सिक्योरिटी इंफ़्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है।
