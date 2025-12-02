Bihar Winter Session 2025: ‘ए खड़ा हो न भाई…’ स्पीकर चुनाव के बाद CM नीतीश ने किसे कही ये बात? सदन में गूंजे ठहाके

विधानसभा अध्यक्ष के साथ सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (फोटो- वीडियो ग्रैब)
Bihar Winter Session 2025: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को गया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के 9 बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष (स्पीकर) चुना गया। वे 18वीं विधानसभा के निर्विरोध स्पीकर बने। चुनाव के बाद सदन में जहां NDA सदस्यों ने जय श्रीराम के नारे लगाए, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुटीला अंदाज़ पूरे सदन में ठहाके बिखेर गया।
चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रोटेम स्पीकर ने प्रेम कुमार के नाम की घोषणा की। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वयं प्रेम कुमार को लेकर विधानसभा के मुख्य आसन तक पहुंचे। नीतीश कुमार स्पीकर के दाहिने तरफ और तेजस्वी बाएं तरफ खड़े थे। प्रेम कुमार को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर लौट गए।
स्पीकर की कुर्सी संभालने के बाद प्रेम कुमार ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार को संबोधन के लिए आमंत्रित किया। बधाई देते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “बहुत खुशी की बात है कि आज प्रेम कुमार जी 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ और निर्विरोध निर्वाचन के लिए सभी दलों का धन्यवाद करता हूँ।”
नीतीश कुमार ने सदन के सदस्यों से कहा, “मैं अनुरोध करूंगा कि जरा खड़ा होकर अध्यक्ष जी को प्रणाम कर दीजिए।” कुछ विधायक उठने में कुछ सेकंड की देर कर बैठे तो नीतीश कुमार ने चुटीले अंदाज में कहा, “ए खड़ा हो न भाई” बस, इतना कहना था कि सदन में ठहाके गूंज उठे और माहौल हल्का-फुल्का हो गया। सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रेम कुमार को प्रणाम किया और उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “आपके पास अनुभव का बड़ा खजाना है। नेता विपक्ष के रूप में भी आपने शानदार काम किया। पूरा बिहार आप पर गर्व कर रहा है।” वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, “आज अनुभव की बड़ी किताब इस पवित्र आसन पर बैठी है। नए सदस्य आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। यह आसन सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।”
