Bihar Winter Session 2025: ‘ए खड़ा हो न भाई…’ स्पीकर चुनाव के बाद CM नीतीश ने किसे कही ये बात? सदन में गूंजे ठहाके

नीतीश कुमार ने सदन के सदस्यों से कहा, “मैं अनुरोध करूंगा कि जरा खड़ा होकर अध्यक्ष जी को प्रणाम कर दीजिए।” कुछ विधायक उठने में कुछ सेकंड की देर कर बैठे तो नीतीश कुमार ने चुटीले अंदाज में कहा, “ए खड़ा हो न भाई” बस, इतना कहना था कि सदन में ठहाके गूंज उठे और माहौल हल्का-फुल्का हो गया। सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रेम कुमार को प्रणाम किया और उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया।