Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Winter Session 2025: ‘ए खड़ा हो न भाई…’ स्पीकर चुनाव के बाद CM नीतीश ने किसे कही ये बात? सदन में गूंजे ठहाके

Bihar Winter Session 2025:  बिहार विधानसभा में आज नया स्पीकर चुनते समय माहौल खुशगवार हो गया। गया से BJP के 9 बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। इसी दौरान CM नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कहा जिससे माहौल खुसनुमा हो गया। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 02, 2025

Bihar Winter Session 2025

विधानसभा अध्यक्ष के साथ सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (फोटो- वीडियो ग्रैब)

Bihar Winter Session 2025: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को गया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के 9 बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष (स्पीकर) चुना गया। वे 18वीं विधानसभा के निर्विरोध स्पीकर बने। चुनाव के बाद सदन में जहां NDA सदस्यों ने जय श्रीराम के नारे लगाए, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुटीला अंदाज़ पूरे सदन में ठहाके बिखेर गया।

नीतीश-तेजस्वी ने मिलकर आसन तक पहुंचाया

चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रोटेम स्पीकर ने प्रेम कुमार के नाम की घोषणा की। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वयं प्रेम कुमार को लेकर विधानसभा के मुख्य आसन तक पहुंचे। नीतीश कुमार स्पीकर के दाहिने तरफ और तेजस्वी बाएं तरफ खड़े थे। प्रेम कुमार को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर लौट गए।

स्पीकर की कुर्सी संभालने के बाद प्रेम कुमार ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार को संबोधन के लिए आमंत्रित किया। बधाई देते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “बहुत खुशी की बात है कि आज प्रेम कुमार जी 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ और निर्विरोध निर्वाचन के लिए सभी दलों का धन्यवाद करता हूँ।”

ए खड़ा हो न भाई - नीतीश कुमार ने किसे कहा?

नीतीश कुमार ने सदन के सदस्यों से कहा, “मैं अनुरोध करूंगा कि जरा खड़ा होकर अध्यक्ष जी को प्रणाम कर दीजिए।” कुछ विधायक उठने में कुछ सेकंड की देर कर बैठे तो नीतीश कुमार ने चुटीले अंदाज में कहा, “ए खड़ा हो न भाई” बस, इतना कहना था कि सदन में ठहाके गूंज उठे और माहौल हल्का-फुल्का हो गया। सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रेम कुमार को प्रणाम किया और उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया।

NDA नेताओं ने की तारीफ

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “आपके पास अनुभव का बड़ा खजाना है। नेता विपक्ष के रूप में भी आपने शानदार काम किया। पूरा बिहार आप पर गर्व कर रहा है।” वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, “आज अनुभव की बड़ी किताब इस पवित्र आसन पर बैठी है। नए सदस्य आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। यह आसन सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।”

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Session 2025: ‘हम पांडव, NDA कौरव… सदन में उन्हें हराएंगे’, शीतकालीन सत्र से पहले RJD MLA भाई वीरेंद्र का हमला
पटना
Bihar Assembly Session 2025: भाई वीरेंद्र

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

02 Dec 2025 01:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Winter Session 2025: ‘ए खड़ा हो न भाई…’ स्पीकर चुनाव के बाद CM नीतीश ने किसे कही ये बात? सदन में गूंजे ठहाके

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.