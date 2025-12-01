Bihar Assembly Session 2025: ‘हम पांडव, NDA कौरव… सदन में उन्हें हराएंगे’, शीतकालीन सत्र से पहले RJD MLA भाई वीरेंद्र का हमला

भाई वीरेंद्र ने कहा कि विपक्ष का मनोबल ऊंचा है और जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन सत्ता पक्ष ने घालमेल और राजनीतिक दबाव का सहारा लेकर सरकार बनाई। उन्होंने कहा, “हम पांडव हैं और NDA कौरव। संख्या कम होने का मतलब हार नहीं। पांच पांडवों ने सौ कौरवों को हराया था। उसी तरह हम सदन में NDA को हराएंगे। हमारी संख्या गिनने में कम हैं, पर लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। बाहर जनता का समर्थन हमारे साथ खड़ा है और कई विधायक भी संपर्क में हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के दबाव में विपक्ष के वोटों को चोरी करके सरकार बनाई गई।