पटना

Bihar Assembly Session 2025: ‘हम पांडव, NDA कौरव… सदन में उन्हें हराएंगे’, शीतकालीन सत्र से पहले RJD MLA भाई वीरेंद्र का हमला

Bihar Assembly Session 2025: बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र से ठीक पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने NDA पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि हम पांडव हैं और सदन में कौरवों को हराकर दिखाएंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 01, 2025

Bihar Assembly Session 2025: भाई वीरेंद्र

राजद विधायक भाई वीरेंद्र (फोटो- फेसबुक @Bhai Virendra)

Bihar Assembly Session 2025: बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार सुबह औपचारिक रूप से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण से हुई। सबसे पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली, जिसके बाद क्रमशः सभी 243 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण से ठीक पहले विधानसभा परिसर में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म रहा। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बातचीत में एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला और दावा किया कि संख्या बल में भले विपक्ष कमजोर दिखे, लेकिन संघर्ष की क्षमता उससे कहीं अधिक है।

भाई वीरेंद्र का हमला

भाई वीरेंद्र ने कहा कि विपक्ष का मनोबल ऊंचा है और जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन सत्ता पक्ष ने घालमेल और राजनीतिक दबाव का सहारा लेकर सरकार बनाई। उन्होंने कहा, “हम पांडव हैं और NDA कौरव। संख्या कम होने का मतलब हार नहीं। पांच पांडवों ने सौ कौरवों को हराया था। उसी तरह हम सदन में NDA को हराएंगे। हमारी संख्या गिनने में कम हैं, पर लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। बाहर जनता का समर्थन हमारे साथ खड़ा है और कई विधायक भी संपर्क में हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के दबाव में विपक्ष के वोटों को चोरी करके सरकार बनाई गई।

विपक्ष की तैयारी भी पूरी

2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमटी। कांग्रेस 6 और वाम दलों के 4 विधायक जीतकर आए। दूसरी ओर एनडीए के पास 202 का भारी बहुमत है। इसके बावजूद विपक्ष ने पहले ही दिन लड़ाई तीखी करने का संकेत दिया है। शनिवार को तेजस्वी यादव के आवास पर विपक्षी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें रणनीति तैयार की गई और तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। विपक्ष ने कहा है कि वह रोजगार, कानून व्यवस्था और कथित चुनावी गड़बड़ी सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है।

सत्र का कार्यक्रम

शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। आज विधायकों का शपथ ग्रहण हो चुका है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी आज होगा। इसके बाद कल 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर से सदन की नियमित कार्यवाही शुरू होगी और 5 दिसंबर तक चलेगी।

Updated on:

01 Dec 2025 12:35 pm

Published on:

01 Dec 2025 12:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Assembly Session 2025: 'हम पांडव, NDA कौरव… सदन में उन्हें हराएंगे', शीतकालीन सत्र से पहले RJD MLA भाई वीरेंद्र का हमला

