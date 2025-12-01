Patrika LogoSwitch to English

‘कागज गलत हुआ तो कार्रवाई होगी’ लालू यादव के लग्ज़री बंगले के लिए किसने कह दी बड़ी बात?

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू यादव के महुआबाग स्थित लग्जरी बंगले की वैधता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर कागज़ गलत निकले तो सख्त कार्रवाई तय है। साथ ही उन्होंने लैंड-फॉर-जॉब घोटाले को लालू परिवार की सबसे बड़ी मुश्किल बताया।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 01, 2025

लालू यादव और राबड़ी देवी। (Photo-IANS)

Bihar politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिलते ही राजनीतिक हलकों में माहौल गर्म था और अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दानापुर स्थित महुआबाग के लग्ज़री बंगले को लेकर विवाद तेजी से बढ़ रहा है। इसी माहौल के बीच रविवार देर रात पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर बेहद तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने साफ और सीधा कहा, “कानून सबके लिए समान है। अगर बंगला गलत कागज़ों पर या अवैध आधार पर बनाया गया है, तो कार्रवाई निश्चित है। गलत किया है तो बचने का रास्ता नहीं।”

लालू के बंगले और लैंड-फॉर-जॉब घोटाले पर चिराग का तंज

चिराग ने कहा कि लालू यादव की मौजूदा मुश्किलों की असली वजह लैंड फॉर जॉब स्कैम है, जिसने एक के बाद एक कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “रेलवे की नौकरी के बदले ली गई जमीनों का खेल अब उजागर हो चुका है। उस घोटाले से जो भी संपत्ति बनी है, चाहे यह बंगला हो या कोई और सब जांच के घेरे में आएगी।”

चिराग ने जोर देते हुए कहा कि अब वह समय नहीं रहा जब नेता भावनात्मक कार्ड खेलकर जांच से बच जाते थे। उन्होंने कहा, “देश में कानून भावना और पद देखकर नहीं चलता। सत्य और दस्तावेज़ ही सबकुछ तय करते हैं।” उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि सबूतों के आधार पर काम करती हैं और गलत करने वालों को किसी भी हाल में बचाया नहीं जा सकता।

क्यों चर्चा में है महुआबाग का बंगला

महुआबाग में बनाया जा रहा यह बंगला करीब दो एकड़ से अधिक भूमि पर खड़ा है और इसे पटना के सबसे लग्ज़री प्राइवेट रेजिडेंस में से एक माना जा रहा है। अंदर की सुविधाओं में आठ बड़े मास्टर बेडरूम, भव्य ड्राइंग और डाइनिंग हॉल, फैमिली लाउंज & गेस्ट रूम, पूजा स्थल, मल्टी-व्हीकल पार्किंग और स्टाफ क्वार्टर और 15 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार जैसी व्यवस्था शामिल है। चारों ओर बड़े पैमाने पर हरियाली और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है।

विपक्ष का आरोप है कि लैंड-फॉर-जॉब घोटाले में रेलवे की नौकरी के बदले ली गई जमीनों का एक हिस्सा इस बंगले के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। ईडी पहले ही लालू परिवार की कई संपत्तियों को जब्त कर चुकी है और अब इस महलनुमा घर पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं।

