‘कागज गलत हुआ तो कार्रवाई होगी’ लालू यादव के लग्ज़री बंगले के लिए किसने कह दी बड़ी बात?

Bihar politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिलते ही राजनीतिक हलकों में माहौल गर्म था और अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दानापुर स्थित महुआबाग के लग्ज़री बंगले को लेकर विवाद तेजी से बढ़ रहा है। इसी माहौल के बीच रविवार देर रात पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर बेहद तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है।