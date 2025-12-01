बिहार में सुबह-सुबह मुठभेड़, वांटेड अपराधी शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर, फायरिंग में SI भी घायल

Bihar News: बिहार के छपरा जिले में सोमवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात बदमाश नंदकिशोर राय उर्फ़ शिकारी राय पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया। उसकी टांग में गोली लगी है और फिलहाल उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में एक एसआई के घायल होने की भी सूचना है। यह मुठभेड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव में हुई है।
सूत्रों के अनुसार, शिकारी राय हत्या, लूट, रंगदारी और कई संगीन मामलों में वांछित था और लंबे समय से पुलिस के रडार पर था। रविवार को पुलिस लाइन के पास हुई चर्चित आजाद सिंह हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। वारदात के बाद से ही उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी।
जानकारी के मुताबिक, STF और सारण पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना पर शिकारी राय को गड़खा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने हथियार छिपाने की जानकारी दी। बरामदगी के लिए टीम उसे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव स्थित एक बगीचे में लेकर पहुंची। वहीं उसे झाड़ियों में छिपाई पिस्तौल निकालने को कहा गया।
लेकिन जैसे ही पुलिस ने हथियार निकलवाने का निर्देश दिया, शिकारी राय ने अचानक पिस्तौल निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और रणनीतिक तरीके से जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वह गिरकर घायल हो गया।
पुलिस ने मौके से दो पिस्टल और तीन मैग्जीन बरामद की हैं। घायल शिकारी राय को तुरंत सदर अस्पताल लाया गया, जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शिकारी राय पर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। वह गिरोह संचालित करता था और कई अपराधों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। एएसपी राम पुकार सिंह ने कहा है कि अपराधी ने पुलिस पर फायर कर जान लेने की कोशिश की। हमारी टीम ने संयम और बहादुरी के साथ जवाब दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग