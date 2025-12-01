बिहार में सुबह-सुबह मुठभेड़, वांटेड अपराधी शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर, फायरिंग में SI भी घायल

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शिकारी राय पर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। वह गिरोह संचालित करता था और कई अपराधों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। एएसपी राम पुकार सिंह ने कहा है कि अपराधी ने पुलिस पर फायर कर जान लेने की कोशिश की। हमारी टीम ने संयम और बहादुरी के साथ जवाब दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।