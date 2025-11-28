BJP नेता को दिनदहाड़े सीने में मारी गोली, पत्नी को फोन पर कहा- ‘बचाओ, मुझे गोली लगी है…’ फिर बेहोश होकर गिर पड़े

गोली लगने के बाद भी दिलीप कुमार कुछ सेकंड तक होश में रहे। दर्द और घबराहट में उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन किया। फ़ोन पर उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, "जल्दी आओ... किसी ने मुझे गोली मार दी है... मुझे बचा लो..." फ़ोन कट गया और वे चुप हो गए। उनकी पत्नी ने बताया कि यह सुनते ही उनके हाथ-पैर सुन्न हो गए और वे रोते हुए घटनास्थल की ओर दौड़ीं, लेकिन इससे पहले कि वे उनके पास पहुंच पातीं, लोग उन्हें अस्पताल ले जा चुके थे।