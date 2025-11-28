Patrika LogoSwitch to English

पटना

BJP नेता को दिनदहाड़े सीने में मारी गोली, पत्नी को फोन पर कहा- ‘बचाओ, मुझे गोली लगी है…’ फिर बेहोश होकर गिर पड़े

Bihar News: खगड़िया में भाजपा नेता दिलीप कुमार को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। गोली लगने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी पत्नी को फोन कर इसकी जानकारी दी और बेहोश होकर गिर पड़े। हालत गंभीर है और उन्हें पटना रेफर किया गया है।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 28, 2025

Crime

Crime News, Pc: Patrika

Bihar News: बिहार के खगड़िया जिले के गंगौर थाना इलाके में शुक्रवार दोपहर अज्ञात अपराधियों ने BJP के सीनियर नेता और पूर्व मंडल महासचिव दिलीप कुमार (56) को दिनदहाड़े गोली मार दी। घटना बिशनपुर मोड़ पर त्रिभुवन टोला पुलिया के पास हुई, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने अचानक उन पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे उनके सीने में लगी, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। इलाके में दहशत फैल गई। लोग चीखते-चिल्लाते भागे और आस-पास की दुकानों में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई।

स्थानीय लोगों की मदद से घायल नेता को तुरंत सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि गोली उनके दिल के बहुत पास लगी है और उनकी हालत बेहद नाजुक है।

पत्नी को फोन पर बोले - जल्दी आओ, मुझे गोली मार दी है…

गोली लगने के बाद भी दिलीप कुमार कुछ सेकंड तक होश में रहे। दर्द और घबराहट में उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन किया। फ़ोन पर उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, "जल्दी आओ... किसी ने मुझे गोली मार दी है... मुझे बचा लो..." फ़ोन कट गया और वे चुप हो गए। उनकी पत्नी ने बताया कि यह सुनते ही उनके हाथ-पैर सुन्न हो गए और वे रोते हुए घटनास्थल की ओर दौड़ीं, लेकिन इससे पहले कि वे उनके पास पहुंच पातीं, लोग उन्हें अस्पताल ले जा चुके थे।

साजिश के तहत हमला?

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिस तरह हमला हुआ ऐसा लगा जैसे अपराधी पूरी तैयारी से आए थे। दो मोटरसाइकिलों पर सवार छह हमलावरों ने एक पुलिया के पास दिलीप कुमार की बाइक रुकते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हमलावरों ने कुल 4-5 राउंड गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका दहल गया।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही गंगौर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना अध्यक्ष सुंदर पासवान ने बताया कि पीड़ित का इलाज जारी है। अपराधियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम बनाई गई है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि हमला प्लान किया गया था। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

28 Nov 2025 04:02 pm

Hindi News / Bihar / Patna / BJP नेता को दिनदहाड़े सीने में मारी गोली, पत्नी को फोन पर कहा- ‘बचाओ, मुझे गोली लगी है…’ फिर बेहोश होकर गिर पड़े

