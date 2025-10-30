कौन है ASI अनिरुद्ध कुमार का कातिल? ऑर्केस्ट्रा डांसर से अफेयर का एंगल जांच रही पुलिस, थाने से 2 KM दूर मिला था शव

मृतक ASI की फ़ाइल फ़ोटो और मामले की जांच करती पुलिस
Bihar News: बिहार के सीवान जिले के दरौंदा पुलिस थाने में तैनात सहायक उप-निरीक्षक (ASI) अनिरुद्ध कुमार की अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी है। 52 वर्षीय अनिरुद्ध कुमार का लहूलुहान शव गुरुवार की सुबह दरौंदा-महाराजगंज मुख्य मार्ग पर सिरसाव गांव के पास झाड़ियों में बरामद हुआ। पुलिसकर्मी की इस तरह से हुई हत्या ने पूरे पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया है। घटनास्थल दरौंदा थाने से महज 2 किलोमीटर और महराजगंज थाने से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था।
इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के क्रम में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले पहलू भी सामने आए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक एएसआई अनिरुद्ध कुमार का गांव की एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूत्रों का दावा है कि इस संबंध को लेकर हाल के दिनों में कुछ विवाद या तनातनी भी हुई थी। एसडीपीओ अमन कुमार ने इस घटना के संबंध में बताते हुए कहा कि पुलिस प्रेम-प्रसंग और ऑर्केस्ट्रा डांसर से जुड़े विवाद के एंगल से मामले की जांच कर रही है। यह माना जा रहा है कि यह हत्या निजी दुश्मनी या प्रेम संबंध में विवाद का नतीजा हो सकता है।
पुलिस को एएसआई अनिरुद्ध कुमार की मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी मिली, जबकि उनका शव बाइक से करीब 200 मीटर अंदर सुनसान झाड़ियों में पड़ा हुआ था। अपराधियों ने तेज धारदार हथियार से उनके गले को इतनी बेरहमी से रेता था कि घटनास्थल पर हर तरफ खून बिखरा हुआ था। पुलिस का मानना है कि अपराधी अनिरुद्ध कुमार को पहले तो बहला-फुसलाकर या जबरदस्ती सुनसान जगह पर ले गए और फिर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ अहम सबूत और फिंगरप्रिंट्स भी जुटाए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है।
एएसआई अनिरुद्ध कुमार की हत्या की खबर जैसे ही फैली, सीवान पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीवान एसपी मनोज कुमार तिवारी खुद दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके का मुआयना किया। एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसे इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का निर्देश दिया गया है। एसआईटी अब कॉल डिटेल्स (CDR) और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ-साथ उनके अन्य संपर्क भी शामिल हैं।
अनिरुद्ध कुमार मूल रूप से सारण (छपरा) जिले के रहने वाले थे और दरौंदा थाने में डेढ़ साल से अधिक समय से तैनात थे। उनकी हत्या की खबर मिलते ही उनके परिवार और गांव में मातम छा गया है। परिजनों ने पुलिस के वरीय अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई और न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि अनिरुद्ध कुमार एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी थे और उनकी हत्या के पीछे छिपी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। पुलिस ने जल्द ही दोषियों को पकड़ने और मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है।
