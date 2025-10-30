कौन है ASI अनिरुद्ध कुमार का कातिल? ऑर्केस्ट्रा डांसर से अफेयर का एंगल जांच रही पुलिस, थाने से 2 KM दूर मिला था शव

इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के क्रम में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले पहलू भी सामने आए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक एएसआई अनिरुद्ध कुमार का गांव की एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूत्रों का दावा है कि इस संबंध को लेकर हाल के दिनों में कुछ विवाद या तनातनी भी हुई थी। एसडीपीओ अमन कुमार ने इस घटना के संबंध में बताते हुए कहा कि पुलिस प्रेम-प्रसंग और ऑर्केस्ट्रा डांसर से जुड़े विवाद के एंगल से मामले की जांच कर रही है। यह माना जा रहा है कि यह हत्या निजी दुश्मनी या प्रेम संबंध में विवाद का नतीजा हो सकता है।