Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गया

बिहार चुनाव में गोलीबारी! टिकारी में NDA प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला, सिर पर लगी चोट और टूटा हाथ

Bihar Election: हम सेक्युलर पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा चुनाव में टेकारी से NDA के उम्मीदवार डॉ. अनिल कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। हमले वे घायल हो गए और फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

2 min read
Google source verification

गया

image

Anand Shekhar

Oct 29, 2025

bihar election

टिकारी से एनडीए प्रत्याशी अनिल कुमार और उन पर हमला करते लोग

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए (NDA) प्रत्याशी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार पर जनसंपर्क के दौरान जानलेवा हमला हुआ। यह घटना टिकारी प्रखंड के दिघौरा गांव की बताई जा रही है, जहां अनिल कुमार का काफिला प्रचार अभियान के लिए पहुंचा था। अचानक गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने काफिले पर पत्थरबाजी और गोलीबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते मौके पर भगदड़ मच गई और इलाके में दहशत फैल गई।

गोलीबारी और पत्थरबाजी में घायल हुए अनिल कुमार

घटना में विधायक और प्रत्याशी अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, उनके सिर पर चोट लगी है और एक हाथ टूट गया है। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हमले में अनिल कुमार के कई समर्थक भी घायल हुए हैं, जबकि काफिले में शामिल कुछ वाहनों के शीशे टूट गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई पूरी कहानी

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, जैसे ही अनिल कुमार का काफिला दिघौरा गांव में प्रवेश किया, कुछ लोगों ने अचानक रोड़ेबाजी और फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान काफिले में मौजूद लोगों को बंधक बनाने की कोशिश की गई, जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई।

अनिल कुमार के प्रतिनिधि संजय कुमार के अनुसार अनिल कुमार का काफिला बेलमा पंचायत के दिघौरा गांव से गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पहले पत्थरबाजी हुई और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रत्याशी जी को भी चोट लगी है।

पुलिस ने संभाली स्थिति, जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही टिकारी थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। इस संबंध में एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल ने बताया, “घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” पुलिस ने इलाके में फोर्स की तैनाती बढ़ा दी है ताकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे।

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

कौन हैं अनिल कुमार?

65 वर्षीय अनिल कुमार सिंह गया जिले की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत लोजपा से की थी और 2005 में पहली बार विधायक बने। बाद में उन्होंने जेडीयू का दामन थामा और 2010 में टिकारी से जीत हासिल की। इसके बाद 2015 और 2020 में वे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के टिकट पर इसी सीट से विधायक बने। इस बार वे फिर से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार में ताड़ी पीने वालों के लिए खुशखबरी? तेजस्वी यादव ने कहा- हमारी सरकार आई तो हटेगा बैन
पटना
तेजस्वी यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

29 Oct 2025 07:34 pm

Published on:

29 Oct 2025 07:28 pm

Hindi News / Bihar / Gaya / बिहार चुनाव में गोलीबारी! टिकारी में NDA प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला, सिर पर लगी चोट और टूटा हाथ

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

गया

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कांग्रेस ने डर के मारे बांग्लादेश बनाया, कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया’, जीतन राम मांझी का बड़ा हमला

jitan ram manjhi
पटना

अब 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर…बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला मास्टर स्ट्रोक, जानें और क्या कहा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव में बड़ा एक्शन! BJP-RJD-कांग्रेस पर एक साथ FIR, EOU ने बताया क्यों की गई ये कानूनी कार्रवाई?

bihar election
पटना

‘बिहारियों का बिहार में कोई भविष्य नहीं’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.