बिहार चुनाव में गोलीबारी! टिकारी में NDA प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला, सिर पर लगी चोट और टूटा हाथ

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए (NDA) प्रत्याशी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार पर जनसंपर्क के दौरान जानलेवा हमला हुआ। यह घटना टिकारी प्रखंड के दिघौरा गांव की बताई जा रही है, जहां अनिल कुमार का काफिला प्रचार अभियान के लिए पहुंचा था। अचानक गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने काफिले पर पत्थरबाजी और गोलीबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते मौके पर भगदड़ मच गई और इलाके में दहशत फैल गई।