Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार में ताड़ी पीने वालों के लिए खुशखबरी? तेजस्वी यादव ने कहा- हमारी सरकार आई तो हटेगा बैन

बिहार में ताड़ी पीने वालों के लिए खुशखबरी है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि यदि उनकी सरकार बनी तो ताड़ी पर से लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। उन्होंने पार्टी की चुनावी रैली में कहा कि ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर कर इसे उद्योग का दर्जा दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 28, 2025

तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव (फ़ोटो-फेसबुक)

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक बड़ा चुनावी दांव चला है। सारण जिले के परसा में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो राज्य में ताड़ी (ताड़ के पेड़ से निकलने वाला रस ) पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की शराबबंदी नीति पूरी तरह असफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों और दलितों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि अमीरों के घर तक शराब की होम डिलीवरी हो रही है।

शराबबंदी कानून पर तेजस्वी यादव का हमला

तेजस्वी यादव ने बिहार की शराबबंदी नीति (Bihar Prohibition and Excise Act) को पाखंडी और दोहरे चरित्र वाली नीति बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और दलित तबके को हो रहा है। उन्होंने मंच से कहा, “बिहार में शराबबंदी का ढोंग चल रहा है। घर-घर शराब की डिलीवरी हो रही है। गरीब ताड़ी बेचने वाले जेल में हैं, और बड़े शराब माफिया सरकार की छत्रछाया में पल रहे हैं।”

तेजस्वी ने आगे जोड़ते हुए कहा, “हमारी सरकार आई तो ताड़ी पर से बैन हटेगा। ताड़ी बिहार की परंपरा और संस्कृति से जुड़ी है, इसे अपराध बनाना गलत है।”

तेजस्वी का दावा- 20 महीने में करेंगे 20 साल का काम

सारण के मढ़हौरा में हुई दूसरी जनसभा में तेजस्वी यादव ने NDA सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “NDA ने 20 साल में बिहार का जो हाल किया, हम 20 महीने में सुधार देंगे।” तेजस्वी ने कहा कि बिहार को ऐसे नेता की जरूरत है जो सिर्फ भाषण नहीं, समाधान दे। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार बिहार के भविष्य के लिए महागठबंधन को मौका दें।

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

कानून व्यवस्था पर तेजस्वी का वार

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरते हुए कहा कि बिहार में हर दिन हत्या, लूट और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि सारण में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री न तो घटनास्थल जाते हैं और न पीड़ितों से मिलने की जहमत उठाते हैं। ये सरकार पूरी तरह असंवेदनशील हो चुकी है।

सरकारी नौकरी का वादा

रैली में तेजस्वी यादव ने अपने पुराने वादे को दोहराया कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा, “बिहार के लोग बेरोजगारी, महंगाई और पलायन से तंग आ चुके हैं। अब वक्त है ऐसी सरकार का जो ‘पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई’ की गारंटी दे।”

ये भी पढ़ें

‘हमारा मुख्यमंत्री चेहरा तय, NDA का विजन कहां?’ घोषणापत्र जारी करने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा हमला
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

28 Oct 2025 05:28 pm

Published on:

28 Oct 2025 05:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में ताड़ी पीने वालों के लिए खुशखबरी? तेजस्वी यादव ने कहा- हमारी सरकार आई तो हटेगा बैन

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

महागठबंधन ने घोषणा पत्र को दिया ‘तेजस्वी प्रण’ नाम, जानें क्या-क्या किया ऐलान

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: मगध के इन दो सीटों पर रोचक हुआ मुकाबला, जानें क्यों फंसा है पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर

Bihar Election 2025
पटना

Patna Metro: पटना मेट्रो से 18 दिन में 68,554 यात्रियों ने किया सफर, जानिए हर रोज कितने लोग कर रहे यात्रा

patna metro
पटना

Bihar Election 2025: ‘राहुल-तेजस्वी जननायक नहीं’, जानें तेज प्रताप ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

तेज प्रताप यादव का तेजस्वी पर सीधा हमला, कहा- ‘वो जननायक नहीं, पिता की छत्रछाया में हैं, अपने बूते कुछ कर दिखाएं तब मानूंगा’

Tej Pratap Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.