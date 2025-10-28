बिहार में ताड़ी पीने वालों के लिए खुशखबरी? तेजस्वी यादव ने कहा- हमारी सरकार आई तो हटेगा बैन

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक बड़ा चुनावी दांव चला है। सारण जिले के परसा में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो राज्य में ताड़ी (ताड़ के पेड़ से निकलने वाला रस ) पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की शराबबंदी नीति पूरी तरह असफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों और दलितों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि अमीरों के घर तक शराब की होम डिलीवरी हो रही है।