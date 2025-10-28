‘हमारा मुख्यमंत्री चेहरा तय, NDA का विजन कहां?’ घोषणापत्र जारी करने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि महागठबंधन आज घोषणापत्र जारी करने जा रहा है, जो बिहार के विकास का रोडमैप होगा। उन्होंने कहा, “हमने युवाओं को नौकरी, महिलाओं को सुरक्षा, किसानों को सम्मान और हर जिले के लिए उद्योग नीति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है।” वहीं, एनडीए पर निशाना साधते हुए तेजस्वी बोले, “एनडीए का घोषणापत्र अब तक नहीं आया। जो भी योजनाएं वे लाते हैं, वे सब हमारी कॉपी हैं। उनके पास बिहार के लिए कोई नया विजन नहीं है।” उन्होंने कहा कि यह चुनाव विजन बनाम नकल की जंग है, और जनता इस बार असली मुद्दों पर वोट देगी।