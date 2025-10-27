वरुण, अनूप, पवन और सूर्यभान सिंह… कौन हैं BJP के ये 4 नेता जिन्हें NDA गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा महंगा?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद NDA गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हुए बागियों पर बीजेपी ने कठोर कार्रवाई की है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) द्वारा 16 नेताओं को पार्टी से निकाले जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी अपने चार प्रमुख बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई उन नेताओं के लिए एक बड़ा सबक है, जिन्होंने गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हुए निर्दलीय या विरोधी बनकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि और घोर अनुशासनहीनता मानते हुए इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है।