आधी रात सीवान-पटना हाईवे पर मुठभेड़! फायरिंग कर भाग रहे थे लुटेरे, पुलिस ने दौड़ाकर पैर में मारी गोली

यह सांकेतिक तस्वीर है।
Bihar News: सीवान-पटना हाईवे पर लाहेजी गांव के पास मंगलवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान, पुलिस ने दो कुख्यात लुटेरों का हाफ-एनकाउंटर कर दिया यानी उनके पैरों में गोली मारी। ज्वेलरी लूटकांड के इन आरोपियों ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में दोनों के पैरों में गोली लगी। सीवान में शुरुआती इलाज के बाद, दोनों को आगे के इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। इन शातिर लुटेरों की पहचान 25 वर्षीय रोहित कुमार शर्मा और 19 वर्षीय रोहित कुमार कुशवाहा उर्फ रिशु के रूप में हुई है।
यह घटना मंगलवार देर रात करीब 12:00 बजे हुई। SP पूरन कुमार झा को एक गुप्त सूचना मिली थी कि दो हथियारबंद अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीवान से पटना की ओर भाग रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, बसंतपुर पुलिस ने लाहेजी गांव के पास एक नाकाबंदी (रोडब्लॉक) की और वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। उसी समय, मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने पुलिस को देखा और कुछ दूरी पर ही अपना वाहन रोक दिया। जब पुलिस ने उन्हें पास आने का इशारा किया, तो उन्होंने अचानक अपनी बाइक मोड़ी और भागने की कोशिश की।
युवकों को भागते देख पुलिस ने उनका पीछा किया, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर गोली चला दी और चार राउंड फायर किए। इसके बाद, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और पास के खेतों में भाग गए, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी और वे घायल हो गए।
पकड़ा गया मुख्य अपराधी बड़हरिया निवासी रोहित कुमार शर्मा एक अंतरराज्यीय लुटेरा है। पुलिस के अनुसार, वह हैदराबाद में गहनों की लूट के मामले में मुख्य आरोपी है। उसने सीवान में अरुण ज्वेलर्स और मनमोहित ज्वेलर्स में हुई लाखों रुपये की लूट की वारदातों में अहम भूमिका निभाई थी। बसंतपुर, खोरी पाकर और बगोरा में लूट के मामलों में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। दूसरा अपराधी, रोहित कुशवाहा भी हाल ही में हुई लूट की घटनाओं में शामिल रहा है।
मुठभेड़ के बाद, दोनों घायल अपराधियों को सबसे पहले सीवान सदर अस्पताल ले जाया गया। पैर में गोली लगने से अत्यधिक खून बह जाने और शुरुआती इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए, डॉक्टरों ने उन्हें पटना (PMCH) रेफर कर दिया है। फिलहाल, दोनों व्यक्तियों का पुलिस हिरासत में इलाज चल रहा है।
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