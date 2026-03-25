आधी रात सीवान-पटना हाईवे पर मुठभेड़! फायरिंग कर भाग रहे थे लुटेरे, पुलिस ने दौड़ाकर पैर में मारी गोली

Bihar News: सीवान-पटना हाईवे पर लाहेजी गांव के पास मंगलवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान, पुलिस ने दो कुख्यात लुटेरों का हाफ-एनकाउंटर कर दिया यानी उनके पैरों में गोली मारी। ज्वेलरी लूटकांड के इन आरोपियों ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में दोनों के पैरों में गोली लगी। सीवान में शुरुआती इलाज के बाद, दोनों को आगे के इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। इन शातिर लुटेरों की पहचान 25 वर्षीय रोहित कुमार शर्मा और 19 वर्षीय रोहित कुमार कुशवाहा उर्फ ​​रिशु के रूप में हुई है।