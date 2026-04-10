मंगेतर और पुराने प्रेमी के बीच उलझी थी सृष्टि की जिंदगी, सुसाइड नोट और मेडिकल रिपोर्ट ने उलझाई मौत की गुत्थी

Bihar News: बिहार के सीवान जिले के हसनपुरा में तैनात असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर (ATM) सृष्टि कुमारी की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। सिसवन ढाला स्थित एक कमरे में मंगलवार को सृष्टि का शव फंदे से लटका मिला था। इस मौत को शुरुआत में आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन उनके परिवार वालों ने इसे हत्या बताया हैकरार देते हुए कुछ लोगों पर मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। जांच में अब तक प्रेम-प्रसंग और पार्शियल हैंगिंग की बात सामने आई है। जांच अधिकारी फिलहाल सृष्टि के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि घटना वाले दिन उसने किन-किन लोगों से बात की थी।