22 साल बाद संसद लौट रहे नीतीश कुमार; कृषि मंत्री से रेल मंत्री तक, जानिए कब-कब संभाला मंत्रालय

साल 2001 में नीतीश कुमार एक बार फिर रेल मंत्री बने और मई 2004 तक इस पद पर बने रहे। रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भारतीय रेलवे के लिए स्वर्ण युग से कम नहीं माना जाता है। नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने IRCTC की शुरुआत की और इस तरह उस ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली की नींव रखी जिसका उपयोग हम आज करते हैं। इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्होंने 17,000 करोड़ रुपये का एक विशेष सुरक्षा कोष स्थापित किया। इतना ही नहीं टिकट बुकिंग में तत्काल कोटा और कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली को उन्होंने ही मजबूती दी।