9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मिनटों में तय होगा घंटों का सफर! दिसंबर में खुल जाएगा साहिबगंज-मनिहारी मेगा ब्रिज, जानें क्या होगा फायदा

गंगा नदी पर बन रहे साहिबगंज-मनिहारी मेगा ब्रिज का निर्माण के अंतिम चरण में है। NHAI के अनुसार इसके पूरा होने के बाद इस मार्ग से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार में भी सुधार होने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 09, 2026

साहिबगंज-मनिहारी मेगा ब्रिज

साहिबगंज-मनिहारी मेगा ब्रिज (फोटो- X@BiharIndex)

बिहार और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने वाला साहिबगंज-मनिहारी मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार यह विशाल 22 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। गंगा नदी पर बन रहे इस ब्रिज के उद्घाटन से झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र और बिहार के सीमांचल क्षेत्र के बीच की दूरी कम होगी। साथ ही इस मार्ग से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

घंटों का सफर, अब मिनटों में

NHAI के अनुसार, एक बार जब यह ब्रिज चालू हो जाएगा तो साहिबगंज और मनिहारी के बीच यात्रा की दूरी मौजूदा दूरी के लगभग दसवें हिस्से तक कम हो जाएगी। फिलहाल यात्रियों को काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और उन्हें भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर निर्भर रहना पड़ता है। इस नए ब्रिज के चालू होने से भागलपुर ब्रिज पर अक्सर होने वाले भारी ट्रैफिक जाम से भी काफी राहत मिलेगी।

एक्स्ट्राडोज़्ड तकनीक का उपयोग करके बनाया गया मुख्य ब्रिज

इस 22 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की सबसे खास बात गंगा नदी पर बना 6 किलोमीटर लंबा मुख्य ब्रिज है। इसे अत्याधुनिक 'एक्स्ट्राडोज़्ड तकनीक' का उपयोग करके बनाया गया है। जिससे न केवल ब्रिज को बेजोड़ संरचनात्मक मजबूती मिलती है, बल्कि इसे देखने में भी बेहद शानदार और आधुनिक बनाती है। इस पूरे कॉरिडोर में मुख्य ब्रिज के अलावा 300 मीटर लंबा रेलवे ब्रिज भी शामिल है। इसके अलावा पहुंच मार्गों पर नौ छोटे ब्रिज और नौ अंडरपास भी बनाए गए हैं, ताकि स्थानीय लोगों को आवाजाही में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो।

प्रोजेक्ट के तीन मुख्य हिस्से

  • झारखंड लिंक (NH-133B): इस हिस्से में गंगा नदी पर बना मुख्य मेगा-ब्रिज शामिल है।
  • मनिहारी बाईपास: मनिहारी शहर के अंदर ट्रैफिक की भीड़ कम करने के लिए एक खास बाईपास बनाया गया है।
  • चार-लेन (NH-131A): नरेनपुर के पास नेशनल हाईवे को चार-लेन में अपग्रेड किया गया है ताकि गाड़ियों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के हो सके।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होगा फायदा

इस पुल का भारत के लिए बहुत ज्यादा रणनीतिक और आर्थिक महत्व है। यह झारखंड के खनिज-समृद्ध इलाकों को सीधे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ेगा। NHAI का अनुमान है कि यह रास्ता नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ होने वाले आयात-निर्यात व्यापार से जुड़े लॉजिस्टिक्स खर्च को काफी कम कर देगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों और उद्योगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा।

ये भी पढ़ें

गला काटा और सिर लेकर घूमता रहा हत्यारा! तेजस्वी यादव बोले- यह भाजपा की जहर की खेती का नतीजा
पटना
TEJSAWI YADAV

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

09 Apr 2026 06:45 pm

Published on:

09 Apr 2026 06:44 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मिनटों में तय होगा घंटों का सफर! दिसंबर में खुल जाएगा साहिबगंज-मनिहारी मेगा ब्रिज, जानें क्या होगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'अब यहीं रहूंगा…' दिल्ली पहुंचते ही बोले नीतीश कुमार, बताया कब छोड़ेंगे सीएम की कुर्सी

नीतीश कुमार, bihar news, nitish kumar
पटना

गला काटा और सिर लेकर घूमता रहा हत्यारा! तेजस्वी यादव बोले- यह भाजपा की जहर की खेती का नतीजा

TEJSAWI YADAV
पटना

पति परदेस में, पत्नी को ग्रामीणों ने प्रेमी संग पकड़ा; पिलर से बांधकर प्रेग्नेंट महिला पर बरसाए कोड़े

bihar news, purnea news, bihar hindi news, viral video
पटना

युवक ने दिनदहाड़े काटा ड्राइवर का गला, तो आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को भी मार डाला

bihar news, bihar double murder, bihar mob lynching
पटना

बिहार विधान परिषद की खाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को वोटिंग और 14 को आएंगे नतीजे

Elections
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.