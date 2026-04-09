गला काटा और सिर लेकर घूमता रहा हत्यारा! तेजस्वी यादव बोले- यह भाजपा की जहर की खेती का नतीजा

इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ये है बिहार के भयावह हालात, जहां एक शख़्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा। महाचौपट राज की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है। और एक बात सिर काट कर घूमने का दृश्य अभी हाल ही में आई प्रोपगंडा फिल्म का दृश्य था, भाजपा सरकार अपने प्रोपेगेंडे के लिए जो जहर समाज में भर रही है ये भी दिल दहलाने वाला है। जहर की खेती का खामियाजा अब दिखना शुरू हो चुका है।'