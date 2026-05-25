महिलाओं के लिए पटना सबसे असुरक्षित, तेजस्वी यादव ने NAARI रिपोर्ट का दिया हवाला; पूछा- 1 महीने में 8681 बच्चे गायब क्यों हुए?

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए लिखा, "अपराधियों के सम्राट जवाब दें कि पिछले 1 महीने में ही बिहार से 8 हजार 681 बच्चे, जिसमें 85 फीसद लड़कियां हैं, गायब क्यों हुए? आज समूचे बिहार की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डायलॉग बाजी से ही बिहार संभालने की गलतफहमी पाले बैठे ‘बयान बहादुर’ की सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह खराब हो चुकी है।" तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन इस भयानक जमीनी हकीकत को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है और आंकड़ों का यह स्तर राज्य की आधी आबादी के लिए गंभीर खतरे की घंटी है।