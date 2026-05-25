बांकीपुर विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव? प्रशांत किशोर ने बीजेपी की चर्चा कर शेयर किया अपना प्लान

सोमवार को पूर्वी चंपारण में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर पिछले 40–45 वर्षों से भाजपा को हार का सामना नहीं करना पड़ा है। इस सीट से विधायक रहे नितिन नबीन, जो अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, के कारण यह सीट पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। उन्होंने कहा कि जन सुराज इस सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और यदि यहां भाजपा को हराया जाता है तो यह उसके ही गढ़ में उसे हराना होगा। यह बड़ी राजनीतिक चुनौती है? लेकिन, इसके लिए पार्टी अपने सभी संसाधनों और पूरी ताकत के साथ प्रयास करेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे स्वयं चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा। इससे साफ है कि इस सीट को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ी रणनीति तैयार की है।