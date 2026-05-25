प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना, पूछा- जिस होटल में बेटी के साथ कुकृत्य की कोशिश हुई वहां कब चलेगा बुलडोजर?

पटना के एक होटल में पिता के सामने बेटी के साथ हुई कथित अभद्रता के मामले पर प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रदेश के मुखिया का चरित्र ही दागदार रहेगा, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह “जंगलराज की वापसी की आहट” है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि बुलडोजर सरकार उस होटल पर कब कार्रवाई करेगी।