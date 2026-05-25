25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना, पूछा- जिस होटल में बेटी के साथ कुकृत्य की कोशिश हुई वहां कब चलेगा बुलडोजर?

पटना के एक होटल में पिता के सामने बेटी के साथ कथित अभद्रता के मामले पर प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि यह “जंगलराज की वापसी की आहट” है। उन्होंने कहा कि जो सरकार गरीबों पर बुलडोजर चलवाती है, उसे इस मामले में भी कार्रवाई करते हुए उस होटल पर बुलडोजर चलाना चाहिए।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 25, 2026

prashant kishor

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर

पटना के एक होटल में पिता के सामने बेटी के साथ हुई कथित अभद्रता के मामले पर प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रदेश के मुखिया का चरित्र ही दागदार रहेगा, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह “जंगलराज की वापसी की आहट” है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि बुलडोजर सरकार उस होटल पर कब कार्रवाई करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि जो सरकार गरीब और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलवाती है, उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उस होटल पर कब कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब लोग गलत हाथों में सत्ता सौंपते हैं, तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 May 2026 08:42 pm

Published on:

25 May 2026 08:22 pm

Hindi News / Bihar / Patna / प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना, पूछा- जिस होटल में बेटी के साथ कुकृत्य की कोशिश हुई वहां कब चलेगा बुलडोजर?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांकीपुर विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव? प्रशांत किशोर ने बीजेपी की चर्चा कर शेयर किया अपना प्लान

जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर
पटना

महिलाओं के लिए पटना सबसे असुरक्षित, तेजस्वी यादव ने NAARI रिपोर्ट का दिया हवाला; पूछा- 1 महीने में 8681 बच्चे गायब क्यों हुए?

Tejashwi yadav targets samrat choudhary
पटना

अनंत सिंह से लेकर सोनू-मोनू गैंग तक, मोकामा के 5 बड़े गैंग या बाहुबली कौन? जिन्होंने बिहार को दहलाया

Bahubalis of Mokama
पटना

मैथिली ठाकुर का पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ये गाना वायरल, कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

'मैं बहुत रोती थी, जब मुझे रिजेक्ट कर दिया...' मैथिली ठाकुर ने गरीबी और तानों को पार कर बनी सबसे युवा विधायक
पटना

नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर प्रशांत किशोर का बड़ा दांव, PK ने बताया स्पेशल प्लान!

prashant kishor
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.