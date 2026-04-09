मजाक बना मौत की वजह! युवक ने काटा ड्राइवर का गला, फिर भीड़ ने आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला

जानकारी के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 10:00 बजे हुई। जोगबनी के अमोना के रहने वाले 42 वर्षीय पिकअप ड्राइवर अली हुसैन ने मार्केटिंग यार्ड के पास 30 वर्षीय सत्तू बेचने वाले रवि चौहान से किसी बात पर मजाक किया था। यह बातचीत जल्द ही एक तीखी बहस में बदल गई और देखते-देखते गाली-गलौज तक पहुंच गई। गुस्से में आकर रवि चौहान ने अचानक एक तेज धार वाला चाकू निकाला और अली हुसैन पर हमला कर दिया। हमला इतना क्रूर था कि रवि ने अली हुसैन का सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग कर दिया। खून से लथपथ सिर और धड़ काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे।