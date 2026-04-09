कौन होगा बिहार का अगला CM? BJP ऑफिस के बाहर लगे सम्राट चौधरी के पोस्टर, पर मिनटों में ही फाड़ दिए गए

Bihar Politics: बिहार की सियासत में इन दिनों हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? फिलहाल, इस दौड़ में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की भूमिका कौन संभालेगा। इसी बीच, गुरुवार को राजधानी पटना में राजनीतिक पारा अचानक तब चढ़ गया, जब वीरचंद पटेल पथ स्थित BJP के प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा दिखा, जिसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। हालांकि, इस पोस्टर को जितनी तेजी से लगाया गया था, उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से इसे फाड़कर हटा दिया गया।