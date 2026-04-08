कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नीतीश के करीबी मंत्री ने बताया कब होगा फैसला

मिली जानकारी के अनुसार, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया की बहुत बारीकी से योजना बनाई गई है। राज्य सभा में शपथ ग्रहण समारोह और BJP नेतृत्व के साथ बैठकों के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की गई है। इसके बाद नीतीश कुमार 12 अप्रैल को पटना लौटेंगे और उम्मीद है कि वे 13 अप्रैल को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद NDA विधायी दल की एक बैठक होने की उम्मीद है, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा।