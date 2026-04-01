‘अब यहीं रहूंगा…’ दिल्ली पहुंचते ही बोले नीतीश कुमार, बताया कब छोड़ेंगे सीएम की कुर्सी

बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब अभी तक साफ नहीं है, लेकिन यह चर्चा जरूर है कि जो भी होगा भाजपा का होगा। इसे लेकर शुक्रवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। इस बैठक में बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल होंगे। अगर सूत्रों की मानें, तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में फिलहाल सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। 14 या 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना को देखते हुए, BJP ने पटना के गांधी मैदान को तैयार रखने का भी संकेत दिया है।