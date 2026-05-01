वैशाली अस्पताल में बवाल: मरीज की मौत पर परिजनों का डॉक्टरों पर हमला, टॉयलेट में छिपकर बचाई जान

यह मामला बिहार के वैशाली जिले के महनार स्वास्थ्य केंद्र का है। सड़क हादसे में घायल एक नवविवाहिता की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, देसरी थाना क्षेत्र के बिलट चौक के पास दो बाइकों की टक्कर में शिल्पी कुमारी और उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को इलाज के लिए महनार स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर पूनम सिन्हा और डॉक्टर अंजलि कुमारी ड्यूटी पर थीं। डॉक्टर पूनम सिन्हा ने जैसे ही शिल्पी कुमारी को मृत घोषित किया, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।