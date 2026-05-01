‘बेटियां जब तक घर नहीं पहुंचती, पुलिस नहीं सोएगी’, नीतीश के गढ़ में सीएम सम्राट का ऐलान

मुख्यमंत्री ने बिहार के आर्थिक विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का अनावरण किया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य के भीतर 5 करोड़ लोगों को नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसे हासिल करने के लिए 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का एक विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जिले में 'मॉडल स्कूल' खोले जाएंगे, जहां गरीबों के बच्चों को ऐसी उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी कि विधायक और सांसदों को वहां दाखिले के लिए पैरवी करनी पड़ेगी।