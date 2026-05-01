‘बेटियां जब तक घर नहीं पहुंचती, पुलिस नहीं सोएगी’, नीतीश के गढ़ में सीएम सम्राट का ऐलान

बिहार सीएम सम्राट चौधरी (फोटो-X)
Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पहली बार पूर्व CM नीतीश कुमार के गृह जिला का दौरा किया। वहां उन्होंने सरमेरा ब्लॉक के अंतर्गत परनवा गांव में बाबा महतो साहब के जन्मस्थान पर आयोजित एक राज्य-प्रायोजित मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पूजा-अर्चना की और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के भविष्य और सुरक्षा को लेकर अपना विजन साझा किया.
जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने घोषणा की कि पुलिस तब तक सतर्क और जाग्रत रहेगी, जब तक राज्य की हर बेटी अपने स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर नहीं लौट आती। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि पुलिस बल शैक्षणिक संस्थानों के बाहर सतर्क और तैनात रहें, ताकि छात्राएं बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस तब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक हर बहन सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच जाती।
प्रशासनिक सुधारों के संबंध में एक बड़ी घोषणा करते हुए CM ने कहा कि 19 मई से सरकारी अधिकारी पूरे बिहार की हर एक पंचायत में तैनात रहेंगे। ये अधिकारी आम लोगों की शिकायतों को सीधे सुनेंगे और ब्लॉक कार्यालयों, अंचल कार्यालयों तथा पुलिस थानों से संबंधित विवादों का मौके पर ही समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन को सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है, ताकि गरीब महिलाओं और ग्रामीणों को अपना काम करवाने के लिए अब दफ्तर-दफ्तर भटकना न पड़े।
मुख्यमंत्री ने बिहार के आर्थिक विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का अनावरण किया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य के भीतर 5 करोड़ लोगों को नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसे हासिल करने के लिए 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का एक विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जिले में 'मॉडल स्कूल' खोले जाएंगे, जहां गरीबों के बच्चों को ऐसी उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी कि विधायक और सांसदों को वहां दाखिले के लिए पैरवी करनी पड़ेगी।
अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें अपना नेता बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने बिहार को संवारा और सुंदर बनाया है और इस पवित्र स्थल को राज्य मेला का दर्जा दिया जाना उनके प्रयासों का ही प्रमाण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार द्वारा निर्धारित विकास के मार्ग पर चलकर बिहार की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया।
नालंदा में अपने कार्यक्रम समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री गया के लिए रवाना हो गए। वहां, भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना करने के अलावा, उन्होंने विष्णुपद मंदिर और बोधगया कॉरिडोर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इससे पहले, उन्होंने पटना में बुद्ध स्मृति पार्क में अनुष्ठान किए और अपने आवास पर सत्यनारायण कथा समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी इस पूरे दौरे के दौरान उनके साथ रहे।
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