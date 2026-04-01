बिहार लोक सेवा आयोग का बड़ा अलर्ट— BPSC TRE-4.0 आवेदन तिथियों पर वायरल नोटिस फर्जी

BPSC TRE-4.0: बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम (T.R.E. 4.0) के एडवर्टाइजमेंट नंबर XX/2026 से जुड़े एक नोटिस पर सफाई जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर आवेदन की तारीखों को लेकर जो जानकारी साझा की जा रही है, वह भ्रामक है और उसे आयोग ने जारी नहीं किया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अपडेट के लिए केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित संचार माध्यमों पर ही भरोसा करें।