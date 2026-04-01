Patna Airport: 11 महीने में ही झड़ने लगीं नए टर्मिनल की टाइल्स, तेजस्वी बोले- PM ने किया उद्घाटन, भाजपाइयों ने की लूट

इस घटना के बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर सीपी द्विवेदी ने पुष्टि की कि वाकई टाइलें गिरी थीं। उन्होंने बताया कि वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा है और प्रभावित इलाके को फिलहाल के लिए घेरकर बंद कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है और मामले की जांच के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, यात्रियों का कहना है कि जब यह अत्याधुनिक टर्मिनल हाल ही में 1,400 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ था, तो इसके पूरा होने के सिर्फ 11 महीनों के अंदर ही मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ गई?