नीतीश के भरोसेमंद श्रवण कुमार बने JDU विधायक दल के नेता, पूर्व सीएम ने नाम पर लगाई मुहर

सोमवार की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने विधायकों में नया जोश भरते हुए भविष्य का खाका पेश किया था। इस दौरान नीतीश कुमार ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि वे भले ही राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली में रहें, लेकिन वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। नीतीश कुमार ने पार्टी के लिए 2030 तक 200 सीटें जीतने का महा-लक्ष्य रखा है और सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने का निर्देश दिया है।