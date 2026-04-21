PM मोदी से मिले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समृद्ध बिहार पर हुई चर्चा; क्या मंत्रिमंडल की लिस्ट हुई फाइनल?

बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी अपने पहले दिल्ली दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान 'विकसित भारत' की तर्ज पर 'समृद्ध बिहार' के रोडमैप पर लंबी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच करीब 30 मिनट तक चली इस बैठक में संभवतः बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी। इससे पहले सम्राट चौधरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले थे।