‘नेताओं के बेड से शुरू होता है 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर’, सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान

पप्पू यादव ने केंद्र सरकार के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण विधेयक) को राजनीतिक स्टंट और केवल एक दिखावा बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि यह विधेयक 2014 या 2019 में क्यों पेश नहीं किया गया, जब सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत था। उन्होंने मांग की कि इस बिल में OBC, EBC, SC/ST और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण के विशेष प्रावधान शामिल किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे प्रावधानों के बिना इस बिल के लाभ केवल समृद्ध और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की महिलाओं तक ही सीमित रह जाएंगे।