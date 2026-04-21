महिला आरक्षण पर BJP को कांग्रेस का पलटवार, देशभर में महिला नेताओं को सौंपी ये कमान

Women Reservation Bill: देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। लोकसभा में इस बिल से संबंधित संविधान संशोधन प्रस्ताव खारिज होने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एनडीए के सहयोगी दल विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके पर लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं देशभर में विरोध-प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं।