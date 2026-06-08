NEET Paper Leak से सबक: NTA ने शुरू की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी, पेपर बनाने में होगा AI का इस्तेमाल

नीट पेपर लीक की जांच में सामने आया है कि पेपर बनाने की प्रक्रिया में शामिल लोग ही पेपर लीक करने में शामिल पाए गए हैं। ऐसे में एनटीए कोशिश कर रही है कि पेपर बनाने और अनुवाद में मानवीय हस्तक्षेप को कम करके तकनीक का सहारा लिया जाए। इसके चलते सवालों को एक बड़ा स्टॉक तैयार कर उससे पेपर बनाने की योजना पर विचार हो रहा है। जैसे दस हजार सवालों का एक स्टॉक तैयार कर लिया जाए। फिर उसमें से एआई की मदद से समान कठिनता वाले सवालों का संतुलन कर प्रश्न-पत्रों के सैट तैयार किए जाए। इससे जब सवाल तैयार होंगे तो सवाल तैयार करने वालों को भी पता नहीं होगा कि वे सवाल किस परीक्षा में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें सभी प्रतियोगी या टेस्टिंग परीक्षा को रखा जा सकता है। ऐसा ही अनुवाद के मामले में भी किया जा सकता है। इसमें 85 प्रतिशत तक अनुवाद एआई के जरिए कराया जाएगा। इस दौरान विशेषज्ञ चेक करेंगे कि अनुवाद ठीक हुआ है या नहीं। इससे पेपर लीक की संभावना घटेगी। एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि नए फैसलों से छात्रों के मूल्यांकन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।